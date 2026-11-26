Власти Кувейта сообщили о перехвате нескольких иранских беспилотников в воздушном пространстве страны. В результате падения обломков пострадали четыре человека. На фоне инцидента изменили маршруты международных авиарейсов, следующих через Ирак в страны Персидского залива, сообщает Euronews.

В четверг днем самолеты, следовавшие по одному из основных воздушных коридоров между Европой, странами Персидского залива и Азией, начали перенаправлять южнее. Это произошло на фоне сообщений о закрытии воздушного пространства Кувейта.

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Позднее министерство обороны Кувейта заявило, что военные обнаружили и перехватили несколько «враждебных» беспилотников.

«Иранская агрессия была направлена против объекта жизненно важного значения. В результате падения обломков пострадали четыре человека», - говорится в заявлении ведомства. Раненых доставили в больницу. Также сообщается о материальном ущербе, размер которого не уточняется.

С начала войны в Иране в конце февраля большинство международных рейсов из Европы в крупные авиационные узлы региона - Доху, Абу-Даби, Дубай и другие города - следуют через Турцию, Ирак, Кувейт, Бахрейн и ОАЭ.

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После изменения маршрутов самолеты, приближавшиеся к воздушному пространству Кувейта, были вынуждены резко менять курс. В результате весь международный воздушный коридор сместился в сторону соседних стран. Изменения также затронули и рейс, на борту которого находились корреспонденты Euronews.

Инцидент произошел на следующий день после предупреждения ресурса Госдепартамента США US Virtual Embassy in Iran. В нем говорилось, что Иран, йеменские хуситы и другие союзные им группировки могут атаковать американские интересы и граждан в регионе, в том числе компании и учреждения.

Вашингтон призвал граждан США на Ближнем Востоке проявлять повышенную бдительность. Ранее Иран атаковал американские объекты в Бахрейне и Кувейте, а йеменские хуситы нанесли удар по башне в финансовом районе Эр-Рияда. В результате последней атаки пострадали 11 человек.

Американцам в регионе рекомендовали следить за сообщениями авиакомпаний и аэропортов, а также быть готовыми к отмене рейсов и закрытию воздушного пространства.

Авиакомпании, выполняющие рейсы в страны Персидского залива, берут на борт дополнительное топливо на случай вынужденного изменения маршрута. Это позволяет самолетам при необходимости дольше находиться в зоне ожидания возле аэропорта назначения, если тот временно закрыт из-за военной активности.