Британский журнал Vogue выбрал самых стильных людей мира. Наиболее эффектно одетой парой года выбрали принца Уильяма и его супругу Кейт. Об этом рассказали на сайте издания.

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Принцесса Кэтрин попадает в перечень не впервые. В прошлом году ее также включили в список самых хорошо одетых людей мира. Теперь же издание отметило и наследника британского престола.

«Гардероб Кэтрин, умело балансирующий между царственностью и доступностью, полон практичных вещей, созданных на века, что вполне соответствует образу жизни занятой матери троих детей. Хотя принцесса (а в последнее время и альпинистка) чувствует себя, пожалуй, наиболее комфортно в классических нарядах для активного отдыха, ее элегантные вечерние платья неизменно вызывают восхищение, особенно когда она сочетает их с чем-нибудь блестящим из семейного архива», - отметили журналисты.

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Уильям и Кейт стали не единственной парой, которая попала в список. Vogue также упомянул певицу Дуа Липу и актера Каллума Тернера, которые сыграли свадьбу в 2026 году.

«Хотя никто не носит бикини так, как Дуа Липа, именно ее свадебное платье от Chanel, несомненно, стало лучшим образом года поп-звезды. Платье от-кутюр, украшенное 480 тыс. бусин, 25 тыс. перьев и вышивкой, на которую ушло 1155 часов, продемонстрировало, на что способен Матье Блази в свадебной моде. Тем временем награда как самому стильному жениху 2026 года достается Каллуму Тернеру, который сказал „да“ наряду от Louis Vuitton», - написало СМИ.

Всего издание похвалило стиль 50 знаменитостей. Среди них оказались Вунми Мосаку, будущий агент 007 Роберт Паттинсон, юристка Амаль Клуни, Зендая, Оливия Колман, Гарри Стайлз, Джиллиан Андерсон, Оливия Дин, Charli XCX.