400 тысяч гостей и 500 поваров: в беднейшем штате Индии сыграли свадьбу невероятного масштаба

Около 400 тысяч человек посетили свадьбу дочери индийского политика Ананта Сингха. Торжество оказалось настолько масштабным, что для высокопоставленных гостей оборудовали пять вертолетных площадок, а для приготовления праздничного угощения привлекли 500 поваров.

Как сообщает агентство AFP, свадьба состоялась 25 ноября в деревне Надаван в восточном штате Бихар, который считается беднейшим в Индии.

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Даже по меркам страны, знаменитой своими пышными многодневными свадьбами, размах мероприятия оказался исключительным, пишет The Guardian

Для приготовления угощений оборудовали около 300 кухонных плит. В вегетарианское меню вошли более 150 различных блюд, а праздничную площадку украсили цветами, доставленными в том числе из Китая и Новой Зеландии.

Свадьба была открыта для всех желающих. Наплыв людей оказался настолько велик, что на подъездах к деревне образовались многокилометровые пробки. Некоторые гости бросали автомобили и добирались до места торжества пешком через поля.

В программу праздника включили выступления популярных артистов, фейерверк и скачки. Однако финал конных соревнований пришлось отложить: зрители заполнили площадку, а некоторые ради лучшего обзора забрались на деревья и опоры линий электропередачи.

Масштабы торжества вызвали вопросы у политических оппонентов Сингха, потребовавших выяснить происхождение средств. Сам депутат законодательного собрания штата заявил, что значительную часть расходов взяли на себя его друзья и сторонники.

По оценкам индийских СМИ, организация свадьбы обошлась в несколько миллионов долларов.

Примечательно, что сразу после семейного торжества политика ждут события совершенно иного характера. Верховный суд Индии обязал Сингха сдаться властям до 1 декабря в рамках уголовного дела об убийстве. Сам политик отвергает предъявленные ему обвинения.