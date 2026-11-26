Около 400 тысяч человек посетили свадьбу дочери индийского политика Ананта Сингха. Торжество оказалось настолько масштабным, что для высокопоставленных гостей оборудовали пять вертолетных площадок, а для приготовления праздничного угощения привлекли 500 поваров.
Как сообщает агентство AFP, свадьба состоялась 25 ноября в деревне Надаван в восточном штате Бихар, который считается беднейшим в Индии.
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Даже по меркам страны, знаменитой своими пышными многодневными свадьбами, размах мероприятия оказался исключительным, пишет The Guardian
Для приготовления угощений оборудовали около 300 кухонных плит. В вегетарианское меню вошли более 150 различных блюд, а праздничную площадку украсили цветами, доставленными в том числе из Китая и Новой Зеландии.
Свадьба была открыта для всех желающих. Наплыв людей оказался настолько велик, что на подъездах к деревне образовались многокилометровые пробки. Некоторые гости бросали автомобили и добирались до места торжества пешком через поля.
В программу праздника включили выступления популярных артистов, фейерверк и скачки. Однако финал конных соревнований пришлось отложить: зрители заполнили площадку, а некоторые ради лучшего обзора забрались на деревья и опоры линий электропередачи.
VIDEO | Bihar: Huge crowd gathers for MLA Anant Singh’s daughter’s wedding in Barh, with people climbing towers and trees to catch a glimpse of the event.
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/NfJ0ORbu60Читайте
- Press Trust of India (@PTI_News) November 25, 2026
Масштабы торжества вызвали вопросы у политических оппонентов Сингха, потребовавших выяснить происхождение средств. Сам депутат законодательного собрания штата заявил, что значительную часть расходов взяли на себя его друзья и сторонники.
По оценкам индийских СМИ, организация свадьбы обошлась в несколько миллионов долларов.
ना ऐसी शादी कभी देखी ना सुनी
#AnantSinghDaughterWedding
#Anantsingh https://t.co/kxDwJPrs0M
- Priya Sinha🇮🇳 (@iPriyaSinha) November 26, 2026
Примечательно, что сразу после семейного торжества политика ждут события совершенно иного характера. Верховный суд Индии обязал Сингха сдаться властям до 1 декабря в рамках уголовного дела об убийстве. Сам политик отвергает предъявленные ему обвинения.