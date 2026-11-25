В Стамбуле два дня ловили беглого льва: чем закончилась спецоперация

Дроны с тепловизорами, подразделения спецназа, ветеринары, перекрытый лес и перепуганные жители - в Стамбуле развернулась масштабная операция по поиску предполагаемого беглого льва.

Однако, как сообщают сегодня турецкие СМИ со ссылкой на Hürriyet, причиной переполоха стала обыкновенная кошка.

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История началась 22 ноября в районе Сарыер на севере Стамбула. Женщина, обеспокоенная тем, что не может связаться со своим ребенком, попросила охранника жилого комплекса проверить записи камер видеонаблюдения.

Просматривая видео, охранник заметил в саду животное, очертания которого напоминали льва. Кадры пересняли с экрана монитора на мобильный телефон, после чего они быстро разошлись по социальным сетям.

Вскоре появились и очевидцы, утверждавшие, что видели крупного хищника. Некоторые даже указывали направление, в котором он якобы скрылся.

К поискам подключились жандармерия, сотрудники природоохранных служб, специалисты Управления по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD), ветеринары и подразделения спецназа.

Территорию обследовали с воздуха и с земли. Спасатели установили фотоловушки с датчиками движения и разложили приманки. Местным жителям рекомендовали оставаться дома, а расположенный неподалеку Белградский лес закрыли для пешеходов и автомобилей.

Появились свидетели, утверждавшие, что от страха забирались на столбы, другие говорили, что видели промелькнувшую перед ними тень. Местный староста райлна заявил, что местоположение льва установлено с помощью дронов и остается лишь дождаться его поимки.

Масштаб операции нарастал с каждым часом. К поискам подключились сотрудники Главного управления национальных парков, зоологи из зоопарков. Когда размытые кадры показали экспертам, те предположили, что на записи, вероятнее всего, запечатлена самка льва. Была даже подготовлена специальная клетка, в которую планировалось поместить льва после поимки.

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Но, как сообщает Associated Press, несмотря на все усилия, никаких следов крупного хищника обнаружить не удалось.

Разгадку нашли там же, где началась вся история, - на записях камер видеонаблюдения

При внимательном изучении оригинальных кадров специалисты обнаружили, что незадолго до появления предполагаемого льва по саду прогуливалась обычная кошка. Спустя 15-20 секунд после появления загадочного животного она вновь попала в объектив камеры возле автомобиля.

Выяснилось также, что растительность, на фоне которой двигался предполагаемый хищник, была вовсе не кустарником, а травой высотой всего 15-20 сантиметров.

Неудачный ракурс, искаженная перспектива и низкое качество распространившихся в интернете кадров визуально превратили небольшое животное в грозного зверя.

В администрации Стамбула официально подтвердили, что после изучения видеозаписей с разных ракурсов специалисты пришли к выводу: запечатленное на них животное не является ни львом, ни другим представителем крупных кошачьих.

Так обычная кошачья прогулка стала причиной масштабной поисковой операции и на два дня оказалась в центре внимания всей Турции.

Самое интересное, что Турция - страна, где львы в дикой природе не обитают уже более столетия. Последний анатолийский лев был убит ещё в XIX веке. Тем не менее версия о льве, разгуливающем по одному из самых престижных районов Стамбула, была воспринята с полной серьезностью.