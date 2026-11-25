Титул «Мисс Вселенная» впервые в истории завоевала замужняя женщина с ребёнком

Победительницей 75-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная - 2026» стала 27-летняя представительница Пуэрто-Рико Дженнифер Баррето. Об этом сообщает агентство EFE.

Пуэрториканка вошла в историю как первая женщина с ребёнком, удостоенная главного титула конкурса.

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Дженнифер Баррето имеет две магистерские степени - в области психологии и клинической социальной работы. Она специализируется на работе с психологическими травмами и профилактике суицидов, а также работает с семьями американских военнослужащих.

Вместе с мужем, сержантом Яном Карлосом Баррето, Дженнифер воспитывает дочь Пенелопу.



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Примечательно, что до этого Баррето вообще никогда не участвовала в конкурсах красоты, а её победа принесла Пуэрто-Рико шестую корону «Мисс Вселенная» в истории.

Корону «Сияние вечного наследия», украшенную 3150 бриллиантами, новой победительнице вручила обладательница титула прошлого года - мексиканка Фатима Бош Фернандес.

Второе место заняла представительница Доминиканской Республики, третье - Венесуэлы. В пятерку лучших также вошли конкурсантки из Филиппин и Новой Зеландии.



Всего в этом году за звание «Мисс Вселенная» боролись 116 участниц.