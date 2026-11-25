Американская компания Journi Health представила продукт для снижения веса в формате шоколада. Как сообщает издание Wired, в его состав входит орфорглипрон - действующее вещество, которое используется в препарате Foundayo компании Eli Lilly.
Новинка не проходила проверку и не получила одобрения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Продукт позиционируется как средство, изготавливаемое по индивидуальному рецепту в аптеке. При этом одобрение регулятора, выданное оригинальному препарату Foundayo, на такую лекарственную форму не распространяется.
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Как это работает и сколько стоит
Для оформления рецепта на «шоколад для похудения» клиентам необходимо пройти дистанционную медицинскую оценку. Специалист анализирует историю болезни и определяет, подходит ли средство конкретному человеку.
Курс из 24 индивидуально упакованных порций стоит 189 долларов - по заявлению производителя, принимать нужно по одной порции в день.
Позиция сторон и вопросы к регуляторным нормам
Основательница Journi Health Луна Ю объяснила появление такой формы выпуска тем, что многим пациентам сложно делать инъекции или глотать таблетки.
В свою очередь представители Eli Lilly резко раскритиковали новинку, назвав её «неизученной имитацией», которая превращает реальную медицинскую потребность в маркетинговый ход.
Хотя законодательство США допускает изготовление препаратов по индивидуальным рецептам в аптеках при соблюдении ряда строгих условий, на данный момент неясно, отвечает ли продукт Journi Health всем требованиям FDA.