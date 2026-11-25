Легендарный Бэтмобиль из фильма «Бэтмен возвращается» не смогли продать на аукционе за 3,25 млн долларов

Один из трех оригинальных Бэтмобилей, созданных для фильма Тима Бертона «Бэтмен возвращается» (1992), остался непроданным на аукционе в Калифорнии. Как сообщает Associated Press, предложенная коллекционерами сумма оказалась ниже минимальной цены, установленной владельцем автомобиля.

Торги, организованные аукционным домом Julien’s Auctions, завершились на отметке 3,25 млн долларов. При этом предварительная стоимость уникального кинореквизита оценивалась в 5-7 млн долларов.

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Организаторы надеялись установить новый рекорд стоимости Бэтмобиля. Пока он принадлежит автомобилю из телесериала о Бэтмене 1960-х годов, который в 2013 году был продан за 4,6 млн долларов с учетом аукционных комиссий.

Почти шестиметровая машина использовалась в большинстве сцен с поездками и погонями в картине Бертона, главную роль в которой исполнил Майкл Китон.

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Автомобиль сохранил оригинальную окраску, двигатель Chevrolet V8 и систему имитации огненного выхлопа. После завершения съемок Бэтмобиль несколько лет находился на хранении, а затем стал экспонатом автомобильного музея Marconi Automotive Museum в калифорнийском городе Тастин.

Любопытно, что даже заплатив миллионы, новый владелец не смог бы выехать на Бэтмобиле на городскую улицу: машина не предназначена для эксплуатации на обычных дорогах

Кроме того, ее публичные показы необходимо согласовывать с правообладателем Warner Bros.

По мнению профессора и специалиста по массовой культуре Роберта Томпсона, обилие новых экранизаций супергеройских историй могло снизить ощущение эксклюзивности оригинального кинореквизита. Однако сама готовность коллекционеров предложить за автомобиль более трех миллионов долларов говорит о том, что интерес к таким предметам остается высоким.