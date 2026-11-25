В странах Евросоюза по-прежнему содержат в клетках около 300 миллионов свиней, кур и других сельскохозяйственных животных, несмотря на данное в 2021 году обещание Европейской комиссии запретить эту практику. Теперь Суд ЕС обязал Комиссию назвать точные сроки введения запрета, сообщает Euronews.

Иск инициировала гражданская кампания, собравшая почти 1,4 миллиона подписей жителей ЕС с призывом покончить с клеточным животноводством. Новое судебное решение может положить конец таким практикам, как содержание свиней в настолько узких станках, что животные не могут развернуться, и удерживание кроликов в тесных клетках, где они не могут прыгать или вставать на задние лапы.

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В среду, 25 ноября, Суд Европейского союза постановил, что Еврокомиссия не вправе оставлять граждан в неопределённости, бесконечно откладывая обещанный законопроект, и обязал её представить новый график после срыва первоначального срока в 2023 году.

По словам авторов иска, это первый случай, когда Еврокомиссию через суд принуждают выполнить обещание, данное в ответ на Европейскую инициативу граждан (ECI).

«Это историческая победа для животных и для демократии в Европе», - заявила Аннамария Пизапия, представительница общеевропейской гражданской инициативы End the Cage Age («Покончим с эпохой клеток»).

Восьмилетняя борьба против клеток на фермах

В сентябре 2018 года благотворительная организация по защите животных Compassion in World Farming запустила кампанию End the Cage Age, которую впоследствии поддержали более 170 организаций, включая Eurogroup for Animals, Animal Equality Italy и LAV.

Инициативу выдвинули через механизм ECI, позволяющий гражданам Евросоюза требовать принятия новых или изменения действующих законов. Для получения официального ответа от Брюсселя петиция должна набрать не менее одного миллиона подписей по всему ЕС с соблюдением минимального порога как минимум в семи странах.

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К октябрю 2020 года обращение поддержали почти 1,4 миллиона европейцев. Восемь месяцев спустя Еврокомиссия пообещала представить проект закона до конца 2023 года и рассмотреть введение запрета с 2027 года.

Когда срок истёк, а документ так и не появился, гражданский комитет кампании в 2024 году оспорил задержку в суде. Истцы также запрашивали внутренние документы, способные прояснить причины промедления, но суд это требование отклонил.

Долгий путь к отказу от клеток

Несмотря на успех зоозащитников, решение суда не означает, что клетки на фермах исчезнут в ближайшее время.

В опубликованной в июле новой стратегии в сфере животноводства Еврокомиссия объявила о планах представить новые стандарты благополучия кур-несушек и бройлеров к концу 2026 года, а для свиней - к июню 2027 года. В планах - поэтапно отказаться от клеток для кур и перевести свиней из тесных станков в просторные загоны. Кроме того, импортную продукцию обяжут соответствовать европейским стандартам содержания животных.

Однако в стратегии не указаны сроки отказа от клеточного содержания кроликов, телят, уток, гусей и перепелов. Коалиция End the Cage Age настаивает, чтобы запрет распространялся на все эти виды животных, а также требует финансовой поддержки для фермеров при переходе на бесклеточное содержание.

«Теперь всё внимание приковано к Комиссии. Она должна быстро исполнить решение суда, восстановить общественное доверие к процедуре Европейской инициативы граждан и наконец обеспечить будущее без клеток, обещанное миллионам граждан и сотням миллионов животных», - подчеркнула Аннамария Пизапия.