Жителям Латвии в будущем, возможно, не придется переплачивать за мобильный интернет во время поездок на Балканы. Еврокомиссия начала переговоры о присоединении еще шести государств к европейской системе роуминга, которая позволяет пользоваться звонками, SMS и интернетом за границей по условиям домашнего тарифа.

Речь идет об Албании, Боснии и Герцеговине, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии. Если переговоры завершатся успешно, дополнительные расходы на мобильную связь в этих странах для клиентов латвийских операторов отменят.

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Когда изменятся правила роуминга

О начале переговоров Европейская комиссия объявила 6 ноября 2026 года. Еще 4 июня Совет ЕС одобрил запуск этого процесса. Теперь Еврокомиссии предстоит договориться с каждой из шести стран отдельно.

Для присоединения к общей зоне им придется привести национальное законодательство в соответствие с европейскими требованиями. После этого Еврокомиссия проверит, выполнены ли все необходимые условия.

Точных сроков пока нет. До заключения соглашений путешественникам придется оплачивать связь по действующим тарифам, поэтому перед поездкой лучше проверить условия роуминга у своего оператора.

В каких странах уже действует европейский роуминг

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Правило Roam Like at Home, позволяющее пользоваться мобильной связью за границей без дополнительной платы, действует в Евросоюзе с 15 июня 2017 года. Сейчас оно распространяется на 27 стран ЕС, а также Норвегию, Исландию и Лихтенштейн.

С 1 января 2026 года к общей зоне присоединились Украина и Молдова. Таким образом, сейчас она охватывает 32 страны. Если переговоры с государствами Западных Балкан завершатся успешно, их количество вырастет до 38.

Великобритания после выхода из ЕС в эту систему не входит. Впрочем, некоторые операторы по-прежнему позволяют пользоваться там мобильной связью по условиям домашних тарифов.

Почему даже без роуминга интернет может оказаться не безлимитным

Отмена дополнительной платы не означает, что за границей можно расходовать весь предусмотренный домашним тарифом объем интернета. Даже при безлимитном пакете в Латвии оператор вправе установить отдельный лимит гигабайтов для поездок по Европе.

Есть и другое ограничение: европейские правила рассчитаны на временные путешествия. Постоянно жить в другой стране, используя SIM-карту латвийского оператора, по этим условиям не получится.

Отдельно придется платить за некоторые услуги на борту самолетов и морских судов. Если телефон подключается к спутниковой сети, европейские правила роуминга на такую связь не распространяются.