В ближайшие дни Центральную Европу ждет серьезное похолодание. В регион продолжит поступать арктический воздух, а на рубеже ноября и декабря температура в отдельных районах может опуститься до -25 градусов. Морозная погода, по прогнозам, сохранится вплоть до начала декабря.

Холод затронет не только ночные часы. В некоторых регионах отрицательная температура установится и днем, а наиболее сильные морозы ожидаются при ясном небе, когда поверхность земли быстро теряет тепло.

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Причиной похолодания станут атмосферные процессы над Восточной Европой. Они направят холодные воздушные массы в сторону центральной части континента.

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Дополнительное влияние окажет морозный антициклон, который сформируется на стыке ноября и декабря. Он принесет ясную погоду, но вместе с ней усилит ночное выхолаживание. Именно в такие периоды температура у поверхности земли может опускаться до особенно низких значений.

По предварительным прогнозам, холодная погода задержится в регионе на несколько дней, а местами морозы могут достичь отметки -25 градусов.