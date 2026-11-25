В ближайшие дни Центральную Европу ждет серьезное похолодание. В регион продолжит поступать арктический воздух, а на рубеже ноября и декабря температура в отдельных районах может опуститься до -25 градусов. Морозная погода, по прогнозам, сохранится вплоть до начала декабря.
Холод затронет не только ночные часы. В некоторых регионах отрицательная температура установится и днем, а наиболее сильные морозы ожидаются при ясном небе, когда поверхность земли быстро теряет тепло.
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Причиной похолодания станут атмосферные процессы над Восточной Европой. Они направят холодные воздушные массы в сторону центральной части континента.
Дополнительное влияние окажет морозный антициклон, который сформируется на стыке ноября и декабря. Он принесет ясную погоду, но вместе с ней усилит ночное выхолаживание. Именно в такие периоды температура у поверхности земли может опускаться до особенно низких значений.
По предварительным прогнозам, холодная погода задержится в регионе на несколько дней, а местами морозы могут достичь отметки -25 градусов.