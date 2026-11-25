До 295 тысяч евро за донос: Южная Корея вводит вознаграждения за разоблачение школьников, списывающих на экзаменах

koreajoongangdaily.com

В Южной Корее введут денежное вознаграждение за сообщения о нарушениях во время общенационального вступительного экзамена в вузы (CSAT). За информацию, которая поможет выявить списывание, в том числе с использованием искусственного интеллекта, можно будет получить до 500 млн вон (около 295 тысяч евро). Об этом сообщает Korea JoongAng Daily со ссылкой на Комиссию по борьбе с коррупцией и защите гражданских прав.

За каждое сообщение, позволившее выявить нарушение, предусмотрена выплата в размере 100 млн вон (около 59 тысяч евро). Максимальный размер вознаграждения может достигать 500 млн вон (около 295 тысяч евро).

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Получить вознаграждение смогут даже сами нарушители, если добровольно признаются в списывании. В таком случае им также смягчат наказание.

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«Эта мера направлена на обеспечение справедливости и доверия к CSAT путём поощрения общественности к сообщению о случаях мошенничества», - пояснили в комиссии.

Общенациональный вступительный экзамен в южнокорейские вузы проводится ежегодно в середине ноября. В этот день государственные учреждения, компании и фондовые биржи начинают работу на час позже обычного, чтобы учащиеся могли без опозданий добраться до экзаменационных центров.

Во время аудирования на экзамене по всей стране примерно на полчаса запрещают взлёт и посадку самолётов, чтобы шум не мешал школьникам выполнять задания.