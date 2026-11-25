Двое граждан Албании предстали перед судом в Великобритании по обвинению в незаконном проникновении в загородную резиденцию принца Уильяма и принцессы Кейт в Норфолке. По версии следствия, мужчины похитили из поместья Анмер-Холл часы и шесть пар запонок, среди которых были запонки герцога Эдинбургского.

Перед магистратским судом Норвича в среду появились 32-летний Арилен Ндоци и 34-летний Мирген Доку. Им предъявили обвинения в проникновении на охраняемую территорию, имеющую статус специально выделенного объекта, сообщает sky.com

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По данным обвинения, мужчины забрались в гардеробную по водосточной трубе. Проникновение произошло в понедельник вечером: в 17:49 на территории поместья сработали датчики движения. Ещё один сигнал поступил от датчика возле окна в Оранжерее.

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Полицию вызвали незадолго до 18:00 после сообщений о подозрительной активности на территории поместья Сандрингем, где находится Анмер-Холл.

В суде обоим обвиняемым сообщили о предъявленных обвинениях, однако выступить с собственной позицией им не предложили. Мужчин оставили под стражей.