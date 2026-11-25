Аэропорты Болгарии, Испании и Китая получили премию ACI World за инновации 2026 года: что удивило жюри

Аэропорты Болгарии, Испании и Китая стали лауреатами международной премии ACI World Airport Innovation Awards 2026, которой отмечают инновационные решения в авиационной отрасли. Награды присудили за новые подходы к обслуживанию пассажиров, управлению инфраструктурой и организации работы в условиях сезонной нагрузки. Об этом сообщает Euronews.

Одну из наград разделили аэропорт Бургаса в Болгарии и аэропорт Уэска-Пиринеос в Испании. Они стали совместными победителями в категории инноваций для небольших аэропортов с годовым пассажиропотоком менее пяти миллионов человек.

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Аэропорт Бургаса получил признание за проект Gate Garden - открытую зону с выходами на посадку, созданную для обслуживания дополнительного потока пассажиров в напряжённые летние месяцы. Здесь оборудованы места для сидения, точки питания, магазины и озеленённые участки.

В организации Airports Council International (ACI) World отметили, что проект помогает эффективнее справляться с сезонным увеличением пассажиропотока и может стать примером для других аэропортов с выраженной сезонностью.

Испанский аэропорт Уэска-Пиринеос был отмечен за использование нескольких беспилотников одновременно. Автономные дроны применяются для проверки взлётно-посадочных полос, охраны периметра и наблюдения за состоянием инфраструктуры.

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Международный аэропорт Шанхай Пудун получил премию за инновации в обслуживании пассажиров. Ежегодно он принимает почти 89 миллионов человек. Искусственный интеллект используется в том числе для организации обработки прибывающего багажа.

Другой аэропорт города - Шанхай Хунцяо - стал лауреатом в категории управления операциями и инфраструктурой. Его отметили за внедрение системы координации вылетов и буксировки самолётов, интегрированной с электронными полётными полосами.

Победителей выбирало независимое жюри из отраслевых экспертов. Подать заявку на участие в конкурсе могли только аэропорты, входящие в ACI.

Генеральный директор ACI World Джастин Эрбатчи подчеркнул, что авиационной отрасли нужны не просто новые идеи, а решения, которые выходят за рамки экспериментальных проектов и внедряются в повседневную работу аэропортов.

По прогнозам организации, к 2047 году мировой пассажиропоток удвоится. Поэтому для обслуживания растущего числа путешественников аэропортам потребуется не только расширять инфраструктуру, но и внедрять новые технологии.