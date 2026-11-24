Во Вьетнаме полиция вернула домой мужчину, семь лет прожившего в канализации

Полиция вьетнамского города Дананг помогла вернуться домой 31-летнему мужчине, который почти семь лет скрывался от родных и жил в заброшенных канализационных трубах на строительных площадках. Мужчина стыдился, что не смог окончить университет, несмотря на то что семья потратила на его учёбу почти все накопления. Об этом сообщает портал Vietnam.vn.

В 2017 году молодой человек уехал в Японию, чтобы учиться и одновременно зарабатывать деньги для семьи. Родственники вложили в его образование почти все сбережения, а затем взяли кредиты. Однако мужчина так и не завершил обучение.

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Из-за финансовых трудностей и чувства вины он не решился вернуться домой. В 2019 году мужчина прекратил общаться с близкими.

После этого он скитался по улицам Хошимина и Дананга, ночуя в заброшенных водосточных трубах на пустырях. Сотрудники полиции заметили его в одной из таких труб и доставили в участок. Там выяснилось, что мужчина родом из провинции Ниньбинь на севере Вьетнама.

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Полицейские связались с его родственниками, они также помогли мужчине подготовиться к возвращению домой: предоставили чистую одежду и необходимые в дорогу вещи.

Позже спасенный человек отправил сотрудникам полиции письмо с благодарностью.