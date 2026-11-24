В Латвии расширят мониторинг загрязнения воздуха: что изменится с 12 декабря

Сегодня правительство Латвии приняло решение о выделение дополнительных 4,31 млн евро на совершенствование системы мониторинга качества воздуха. Это необходимо для выполнения требований новой директивы Евросоюза, сообщает агентство LETA со ссылкой на Министерство умного управления и регионального развития (VARAM).

С 12 декабря этого года Латвия должна будет проводить более широкий спектр измерений загрязнения воздуха. В том числе предстоит начать измерять концентрацию загрязняющих веществ, которые до сих пор не входили в программу мониторинга.

Читайте нас также Google News Facebook

Для этого Латвийскому центру окружающей среды, геологии и метеорологии необходимо приобрести новое лабораторное измерительное оборудование, создать дополнительные станции мониторинга качества воздуха, а также разработать систему оповещения о его состоянии.

Читайте

Это позволит получать более точные данные о качестве воздуха и своевременно информировать жителей о повышенном уровне загрязнения и возможных рисках для здоровья, пояснили в министерстве.

По просьбе Министерства климата и энергетики на эти цели перераспределят средства, не использованные на другие природоохранные мероприятия. В том числе 3,66 млн евро поступят из Европейского фонда регионального развития, еще 646 700 евро - из государственного бюджета.

Таким образом, будут использованы уже доступные средства фондов Евросоюза, что позволит избежать необходимости полностью покрывать эти расходы из государственного бюджета, подчеркнули в VARAM.