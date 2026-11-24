В Италии обнародованы личные записи покойного папы римского Франциска, в которых он рассказал о мистических видениях, духовных испытаниях и страхе перед искушением властью, сообщает Euronews.

Книга под названием «Личный дневник папы Франциска» вышла на пяти языках в 94 странах. В нее вошли заметки и документы Хорхе Марио Бергольо, датированные 1992-2024 годами. Записи были обнаружены аргентинским кардиналом Виктором Мануэлем Фернандесом после смерти понтифика.

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Одним из самых неожиданных откровений стало признание Франциска в том, что он, по собственному убеждению, трижды видел дьявола

Первые два случая произошли еще в те годы, когда Бергольо был архиепископом Буэнос-Айреса. В одном из видений он увидел пугающий образ через автомобильное окно, в другом - столкнулся с существом, взгляд которого описал как огненные лучи.

«Он посмотрел на меня огненными глазами. Я не забуду этого взгляда», - писал Франциск.

Третье видение датировано январем 2021 года, когда Бергольо уже возглавлял Римско-католическую церковь. По его словам, во время одной из встреч он не только увидел дьявола, но и услышал его голос.

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В дневнике понтифик также описал пережитое перед сном видение врат ада, которое привело его в ужас.

Как рассказал кардинал Фернандес в интервью итальянской газете Corriere della Sera, в 2021-2022 годах Франциск переживал глубокий духовный кризис. Одним из самых мучительных испытаний для него стало бремя папской власти.

Понтифик боялся поддаться искушению собственным могуществом, поставить себя выше других людей и превратить окружающих в исполнителей своей воли.

При этом, подчеркнул кардинал, речь шла исключительно о внутренней борьбе Франциска, а не о его поступках.

«Нет никаких его поступков, которые свидетельствовали бы о том, что он был одержим властью или плохо обращался с людьми. Все происходило внутри него. Это был страх дойти до какой-то демонической черты. Необходимость помнить, что он всего лишь человек, творение Божье, слабое и нуждающееся в помощи существо», - добавил Фернандес.

Фернандес признался, что долго сомневался, стоит ли предавать огласке столь личные откровения покойного папы, опасаясь, что они могут потрясти читателей.