Работой федерального канцлера Германии Фридриха Мерца недовольны 88% жителей страны. Лишь 11% опрошенных положительно оценивают его деятельность. По сравнению с предыдущей неделей доля недовольных выросла на два процентных пункта. Такие данные приводит опрос RTL/ntv-Trendbarometer, проведённый институтом Forsa. Об этом сообщает Euronews.

Опрос проводился с 17 по 23 ноября, в нём участвовали 2500 человек.

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Особенно показательно, что критика звучит и со стороны сторонников политического блока Мерца - ХДС/ХСС. Среди них 60% отрицательно оценивают работу канцлера, и лишь 39% довольны тем, как он исполняет свои обязанности.

Среди сторонников коалиционного партнёра - Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - недовольных ещё больше: 86% опрошенных не одобряют деятельность Мерца.

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Опрос также выявил высокий уровень недоверия к политическим партиям Германии в целом. 57% жителей страны не считают ни одну из них способной лучше других справиться с проблемами страны. В ответах на вопрос о том, какая партия лучше всего справится с актуальными задачами, «Альтернатива для Германии» (АдГ) опередила ХДС/ХСС на два процентных пункта.

Экономическое положение страны остаётся одним из главных факторов недовольства. Высокие цены на энергоносители, дискуссия о пенсионной системе и необходимость реформ создают дополнительные трудности для федерального правительства.

Согласно опросу, 64% участников ожидают ухудшения экономической ситуации в Германии в ближайшие годы. Лишь 17% рассчитывают на улучшение, ещё 17% полагают, что положение не изменится.

Многие опрошенные считают, что запланированного снижения налога на электроэнергию может оказаться недостаточно. Хотя льгота изначально рассчитана на ограниченный срок, 59% участников опроса выступают за постоянное снижение этого налога.