Разрыв между богатыми и бедными увеличивается: Латвия заняла второе место в ЕС по неравенству доходов

Пока в Евросоюзе постепенно сокращается разрыв между обеспеченными и малоимущими гражданами, в Латвии он увеличивается. По последним данным Eurostat, наша страна занимает второе место в ЕС по уровню неравенства доходов. Хуже ситуация только в Болгарии.

Как сообщает Euronews со ссылкой на европейскую статистику, в 2025 году неравенство доходов в Евросоюзе достигло самого низкого уровня с 2010 года. Однако далеко не все страны могут похвастаться положительными изменениями.

Читайте нас также Google News Facebook

Латвия обогнала даже Литву

Для оценки неравенства экономисты используют так называемый коэффициент Джини. Он показывает, насколько равномерно распределяются доходы среди населения.

Ноль означает абсолютное равенство доходов, а 100 - гипотетическую ситуацию, при которой все доходы сосредоточены в руках одного человека. Чем выше показатель, тем больше разрыв между обеспеченными и малоимущими жителями.

Среди 34 европейских стран, включенных в исследование Euronews, пятерка с наибольшим неравенством выглядит следующим образом:

Турция - 43,9 пункта;

Болгария - 37,7;

Латвия - 35,6;

Литва - 35,5;

Сербия - 32,0.

В Эстонии этот показатель составляет 30,9 пункта, а в среднем по Евросоюзу - 29,2.

Таким образом, Латвия оказалась страной с самым высоким неравенством доходов в Балтии.

Наиболее равномерно доходы распределяются в Словакии (23 пункта), Бельгии (23,4), Норвегии (23,7), Чехии (24), Словении (24,6) и Польше (24,9).

Примечательно, что даже в крупнейших экономиках Евросоюза - Германии, Франции, Италии и Испании - разрыв в доходах населения значительно меньше, чем в Латвии.

Европа сокращает разрыв, Латвия - нет

Особую тревогу вызывает не столько место Латвии в рейтинге, сколько динамика последних лет.

В 2024 году коэффициент Джини в нашей стране составлял 34,2 пункта, а в 2025-м вырос до 35,6. За тот же период средний показатель по ЕС снизился с 29,4 до 29,2.

Сравнение с более длительным периодом также не дает особых поводов для оптимизма. Нынешний показатель Латвии на 0,6 пункта превышает среднее значение за 2010–2024 годы.

В Литве зафиксировано небольшое снижение - на 0,1 пункта, а в Эстонии - на 1,1 пункта.

Читайте

Иными словами, за полтора десятилетия Латвии не удалось добиться устойчивого сокращения неравенства доходов.

Почему в одних странах разрыв больше, чем в других?

Как пояснил Euronews профессор испанского Университета Овьедо Франсиско Х. Дельгадо, на распределение доходов влияют сразу несколько факторов: уровень занятости и заработных плат, налоговая политика, доступность образования, производительность экономики и эффективность системы социальной поддержки.

В Бельгии, например, сокращению неравенства способствует развитая система социальных выплат и перераспределения доходов через налоги.

В Болгарии, напротив, значительный разрыв связывают с недостаточно эффективной системой социальной поддержки, теневой экономикой и существенными различиями в уровне развития регионов.

Сам по себе экономический рост не гарантирует уменьшения неравенства. Важно и то, насколько широко его результаты распределяются среди населения.

Польша и Румыния сумели изменить ситуацию

Пожалуй, наиболее интересный для Латвии пример - Польша и Румыния. Обе страны за последние годы добились заметного сокращения разрыва в доходах населения.

В Румынии коэффициент Джини оказался на 6,4 пункта ниже среднего показателя за предыдущие 15 лет, в Польше - на четыре пункта.

Эксперты связывают этот успех с экономическим ростом, повышением минимальной заработной платы, расширением социальной поддержки и использованием европейских фондов.

Любопытно, что сегодня доходы в Польше и Румынии распределяются более равномерно, чем в Швеции и Дании - странах, которые традиционно считаются образцом социального равенства.

В самой Швеции показатель неравенства превышает среднее значение за предыдущие 15 лет на 1,6 пункта, а в Финляндии - на 1,3 пункта.

Для Латвии европейская статистика ставит важный вопрос: насколько рост экономики и заработных плат способен улучшить материальное положение не только наиболее обеспеченной части общества, но и большинства жителей страны.