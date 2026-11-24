Остались только туфли: в Италии украли бронзовую статую знаменитого певца

Необычная кража произошла на юге Италии, в регионе Апулия. С набережной курортного поселка Торре-Сквиллаче, входящего в муниципалитет Нардо, исчезла бронзовая статуя знаменитого итальянского певца и композитора Лучо Баттисти.

От памятника остались лишь туфли, прикрепленные к основанию, сообщает итальянское информационное агентство ANSA.

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Пропажу обнаружили 21 ноября владельцы расположенного поблизости бара. Известно, что накануне вечером статуя еще находилась на своем месте.

Злоумышленники срезали скульптуру на уровне лодыжек, предположительно воспользовавшись газовым резаком. По предварительной версии следствия, в краже участвовали как минимум два человека.

Местная полиция изучает записи камер видеонаблюдения. Мотивы преступления пока не установлены.

Место, где рождались знаменитые песни

Бронзовая скульптура в натуральную величину была торжественно открыта 6 августа 2022 года в присутствии племянника музыканта Андреа Барбакане.

Памятник по заказу муниципалитета создал скульптор Дарио Тарантино. Он изобразил улыбающегося Баттисти, обращенного лицом к морю и поправляющего свой знаменитый шейный платок.

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Место для установки памятника было выбрано не случайно. В 1967 году Баттисти и его друг и соавтор, поэт-песенник Джулио Рапетти, известный под псевдонимом Могол, приехали в эти края.

Очарованные местными пейзажами, музыканты приобрели здесь виллу, которая на несколько лет стала местом их отдыха и творчества.

Считается, что именно побережье Ионического моря вдохновило их на создание таких знаменитых песен, как Acqua azzurra, acqua chiara (1969) и La canzone del sole (1971).

Виллу продали в 1973 году, однако память о музыкантах сохранилась. В Нардо неоднократно проходил музыкальный фестиваль, посвященный творчеству Баттисти.

Исчезновение памятника вызвало возмущение местных жителей, для которых скульптура за четыре года стала неотъемлемой частью набережной и символом связи этого уголка Италии с историей национальной музыки.

Сегодня, 24 ноября, стало известно, что полиция установила личности двух предполагаемых похитителей памятника. Как сообщает итальянский телеканал Telenorba, подозреваемыми оказались двое жителей города Галатоне. Местонахождение бронзовой статуи по-прежнему неизвестно.