Комитет лингвистов австралийского словаря Macquarie Dictionary выбрал сленговый термин «pervert glasses» («очки извращенца») в качестве слова 2026 года. Так прозвали умные очки со встроенными камерами и искусственным интеллектом, , поскольку они позволяют незаметно фотографировать и снимать окружающих без их согласия. Об этом сообщает Euronews.

В этом году аксессуар, получивший такое прозвище, столкнулся с серьезной критикой. Правительства и компании рассматривают возможность ограничить использование умных очков, в том числе Ray-Ban от Meta. Устройства со встроенными камерами и ИИ-помощниками, что вызывает опасения: с их помощью можно фотографировать людей, снимать видео и записывать разговоры без их ведома или согласия.

Читайте нас также Google News Facebook

Умные очки привлекли внимание европейских органов по защите персональных данных и некоторых законодателей. Суды Англии и Уэльса запретили их использование. Возможность запретить очки Meta с ИИ в кинотеатрах Великобритании также рассматривают владельцы кинотеатров.

Комитет лингвистов Macquarie Dictionary заявил, что выражение «pervert glasses» является отражением 2026 года, в котором возможности гаджетов на основе ИИ заметно расширились, а призывы ограничить их использование стали звучать все громче. По мнению комиссии, это «краткое отражение состояния мира в 2026 году».

«С одной стороны, мы наблюдали мощнейшее ускорение возможностей ИИ и продуктов, которые его используют. В то же время критическое прозвище без сомнений отражает распространенный призыв нажать на тормоз в отношении этого, по-видимому, бесконтрольного развития», - отметили участники комиссии.

Они также добавили, что это выражение характеризует год, в котором искусственный интеллект, маносфера, усиление наблюдения в супермаркетах и другие явления стали частью повседневной жизни.

Читайте

«Да, такие новые гаджеты могут продаваться как умные очки или очки с камерой, но нам кажется, что выражение pervert glasses дает более точное описание этого года», - пояснили лингвисты.

В шорт-лист слов года также вошли «nudify» - термин, обозначающий создание порнографических изображений с помощью ИИ, и ««AI;DR» - ироничное сокращение по аналогии с интернет-выражением TL;DR («слишком длинно, не читал»), обыгрывающее использование искусственного интеллекта.

Комиссия особо отметила слово «agentic», которым обозначают искусственный интеллект, способный самостоятельно действовать и принимать решения, а также «PMOS» - сокращение от polyendocrine metabolic ovarian syndrome, ранее известного как PCOS.

Участники публичного голосования выделили выражение «digital dementia» («цифровая деменция») - разговорное обозначение опасений по поводу зависимости от электронных устройств при выполнении задач, например при запоминании планов.

Ранее в ноябре Cambridge Dictionary назвал словом года «human» («человек»), также отразив растущие опасения, связанные с искусственным интеллектом.

Тем временем словом года по версии Collins Dictionary стало «mogging», а Dictionary.com выбрал термин «maxxing». Оба выражения активно используются поколением Z в современном сленге и разговорах.