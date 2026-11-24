Мелания Трамп приняла главную елку: в Белый дом дерево доставили на конном экипаже

В Белом доме официально стартовал сезон рождественских праздников. В понедельник, 23 ноября, первая леди США Мелания Трамп приняла главное рождественское дерево президентской резиденции, сообщает Euronews.

По многолетней традиции дерево доставили к Белому дому в экипаже, запряженном лошадьми. Церемония сопровождалась выступлением оркестра Корпуса морской пехоты США, исполнившего рождественскую композицию Christmas Tree.

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Мелания Трамп появилась перед журналистами в красно-белом клетчатом пальто от дизайнера Габриэлы Херст. В этом наряде первая леди уже появлялась на церемонии зажжения рождественской елки в 2019 году, отмечают журналисты.

В этом году главным рождественским деревом Белого дома стала одноцветная пихта высотой около 5,5 метра, выращенная на семейной ферме Silent Night Evergreens в штате Висконсин

Возраст дерева - около 20 лет. Пихту выбрали еще 21 сентября, а срубили 17 ноября. Доставку в Вашингтон доверили ветерану американской армии Чаку Дженсену.

Владельцы фермы Дэвид и Лиа Чапман вместе с дочерьми приехали в столицу, чтобы принять участие в торжественной церемонии. Их хозяйство уже поставляло рождественские деревья в Белый дом в 1998, 2003 и 2017 годах.

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Право предоставить главное рождественское дерево президентской резиденции фермеры получают по итогам национального конкурса. Эта традиция существует с 1966 года.

Осмотрев пихту, Мелания Трамп пообщалась с семьей Чапман и позировала для фотографов.

«Это прекрасное дерево. Я благодарна за свою семью, за здоровье и желаю всем счастливого Рождества», - сказала первая леди журналистам.

Пихта займет почетное место в Голубой комнате Белого дома - одном из главных парадных залов президентской резиденции.

Полностью праздничное убранство Белого дома планируется представить журналистам 30 ноября.