Массовая драка произошла на Кубке мира по карликовому футболу - Видео

Футболисты сборных Марокко и Колумбии устроили драку во время матча группового этапа Кубка мира по мини-футболу среди людей низкого роста.

Встреча прошла в Рабате и завершилась вничью со счетом 1:1. Стычка вспыхнула между игроками и представителями тренерских штабов обеих команд.

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Согласно регламенту, в турнире могут участвовать спортсмены с особенностями роста, включая ахондроплазию. Футболисты должны быть старше 14 лет и иметь рост не более 140 сантиметров.

При этом в каждой команде на поле допускаются не более двух игроков ростом до 149 сантиметров. Ворота устанавливаются на 30 сантиметров ниже стандартных ворот для мини-футбола.