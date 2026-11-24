34 миллиарда долларов за один день: возвращение Хуанга в Nvidia вызвало ажиотаж на бирже

Один из самых влиятельных предпринимателей технологической индустрии Дженсен Хуанг вернулся во главу Nvidia спустя 11 дней после скандальной отставки. Всего за одну торговую сессию его состояние увеличилось почти на 34 млрд долларов.

По данным Forbes, к закрытию американских бирж в понедельник, 23 ноября, капитал бизнесмена достиг 144 млрд долларов. Акции Nvidia за день подорожали на 31,5%, а рыночная стоимость технологического гиганта выросла почти на триллион долларов.

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Ранее на фоне скандала Хуанг потерял более четверти своего состояния и выбыл из десятки богатейших людей планеты, опустившись на 18-е место в рейтинге Forbes. В понедельник он поднялся на 13-ю строчку.

Возвращение, которого еще неделю назад не ждали

63-летний Хуанг покинул пост генерального директора Nvidia 12 ноября после публикаций о его предполагаемых внебрачных отношениях. Особое внимание американских властей привлекла информация о его связи с китайской предпринимательницей Элис Хуанг, которую подозревают в контактах с китайскими спецслужбами.

Сам бизнесмен признался в супружеской неверности и принес извинения. Китай отверг обвинения в шпионаже.

Отставка основателя Nvidia вызвала серьезное потрясение в технологической отрасли. За его возвращение выступили инвесторы, сотрудники компании и представители Кремниевой долины. Петиция с соответствующим требованием собрала более 180 тысяч подписей.

Одним из наиболее влиятельных сторонников Хуанга стал президент США Дональд Трамп, который лично вмешался в ситуацию. В поддержку предпринимателя также выступил Илон Маск.

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Еще на прошлой неделе руководство Nvidia исключало возможность возвращения Хуанга. Однако 23 ноября совет директоров единогласно проголосовал за его восстановление в должности.

Скандал еще не закончен

Несмотря на триумфальное возвращение Хуанга, расследования продолжаются. Специальный комитет независимых директоров Nvidia должен выяснить, мог ли предприниматель стать объектом операции иностранной разведки.

Кроме того, американские власти изучают возможные нарушения экспортных ограничений на поставки передовых микросхем в Китай.

Хуангу предстоит ответить и на вопросы американских законодателей. На начало декабря запланированы слушания в Конгрессе США.

История с отставкой и возвращением Хуанга наглядно продемонстрировала, насколько судьба Nvidia сегодня связана с личностью ее основателя. За три с лишним десятилетия он превратил производителя графических процессоров для компьютерных игр в одного из главных игроков мировой индустрии искусственного интеллекта.