В понедельник, 23 ноября, из-за забастовки авиадиспетчеров в Бельгии отменены почти все авиарейсы. В том числе отменены два рейса airBaltic из Риги в Брюссель и два обратных рейса, а также рейсы Ryanair между Ригой и аэропортом Брюссель-Шарлеруа. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на данные Рижского аэропорта.

Авиадиспетчеры будут бастовать с 7:00 до 21:00 по бельгийскому времени (с 8:00 до 22:00 по латвийскому). Об этом сообщила бельгийская организация управления воздушным движением Skeyes.

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В этот период будут обеспечиваться только необходимые услуги для чрезвычайных ситуаций и полётов, имеющих важное значение для безопасности.

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Забастовка авиадиспетчеров проходит в рамках общенациональной акции протеста против политики правительства, направленной на сокращение государственных расходов и проведение реформ.

В последние месяцы в Бельгии неоднократно проходили общенациональные забастовки против планируемых правительством мер экономии. Власти намерены к 2029 году сократить бюджетные расходы на 10 млрд евро, чтобы уменьшить дефицит государственного бюджета, который превышает 5% внутреннего валового продукта.

В частности, правительство планирует сократить расходы на здравоохранение и повысить налог на добавленную стоимость (НДС).