В Китае бывшего замгубернатора приговорили к смертной казни за взятки на 193 млн юаней

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В Китае бывшего заместителя губернатора провинции Чжэцзян Гао Синфу приговорили к смертной казни за получение взяток на общую сумму 193 млн юаней (примерно 26,3 млн евро по текущему курсу). При этом исполнение приговора отсрочено на два года. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

С 2004 по 2025 год Гао Синфу занимал различные руководящие должности в органах власти провинции и государственных компаниях. В частности, он был заместителем губернатора и заместителем председателя Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции.

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Используя служебное положение, чиновник помогал компаниям и частным лицам заключать контракты, выходить на фондовый рынок и решать другие коммерческие вопросы. За свои услуги он получал денежное вознаграждение.

Суд признал размер полученных взяток исключительно крупным и указал, что действия бывшего чиновника нанесли серьёзный ущерб интересам государства и общества.

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Гао Синфу признал вину, активно сотрудничал со следствием и выразил раскаяние. Эти обстоятельства были учтены судом при вынесении приговора. Исполнение смертного приговора отсрочено на два года.

В Китае масштабная антикоррупционная кампания началась в 2012 году после прихода к власти Си Цзиньпина. За прошедшие годы она затронула высокопоставленных чиновников, руководителей банков и крупных корпораций, а также сотрудников государственного аппарата.

В мае этого года смертные приговоры за коррупцию вынесли двум бывшим министрам обороны Китая.