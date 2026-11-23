В Италии экс-глава полиции покончил с собой после обысков по делу о мафии

В Италии застрелился бывший глава национальной полиции Италии Джанни Де Дженнаро. Его подозревали в попытках помешать расследованию убийства судьи Паоло Борселлино, боровшегося с мафией. Незадолго до смерти в доме Де Дженнаро прошли обыски. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Тело 78-летнего экс-сотрудника правоохранительных органов обнаружили в субботу, 21 ноября, в его доме в деревне Монтияно в Тоскане. Рядом с ним лежал его личный пистолет. Прокуратура провинции Гроссето начала расследование по факту возможного склонения к самоубийству.

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Неделей ранее были обнародованы материалы расследования прокуратуры Кальтаниссетты. Де Дженнаро подозревали в попытках воспрепятствовать расследованию теракта на улице Виа д’Амелио в Палермо 19 июля 1992 года. Тогда погибли судья Паоло Борселлино и пятеро его охранников.

Следователи разыскивали пропавшую записную книжку Борселлино и провели обыски в доме бывшего главы полиции. После этого Де Дженнаро перестал выходить на связь.

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По версии сицилийских прокуроров, Де Дженнаро оказывал давление на бывшего мафиози Тотуччо Конторно, чтобы тот не давал показания следствию. Кроме того, следователи полагали, что экс-глава полиции скрыл или уничтожил множество документов, важных для расследования деятельности мафии.

1 декабря должно было состояться рассмотрение жалобы прокуратуры Кальтаниссетты на отказ суда отправить Де Дженнаро под домашний арест.

Как напоминает Reuters, Де Дженнаро возглавлял национальную полицию Италии с 2000 по 2007 год. Он сыграл важную роль в борьбе с организованной преступностью, в том числе в противодействии сицилийской мафии «Коза ностра» в 1980-х и 1990-х годах.