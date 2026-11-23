«Нужен разумный компромисс!» Школьница из Нарвы запустила петицию о гуманитарном коридоре на границе Эстонии с Россией

postimees.ee

Ученица 12-го класса из Нарвы Ксения Агар создала петицию с призывом предусмотреть возможность пересечения эстонско-российской границы по семейным и гуманитарным причинам. Инициатива появилась на фоне решения правительства Эстонии приостановить работу сухопутных пограничных пунктов с Россией с 1 декабря. Петицию подписали около 2000 человек. На инициативу также отреагировал министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро. Об этом сообщает Rus.Postimees.

По признанию автора инициативы Ксении, раньше она никогда не занималась политикой и не выступала с общественными инициативами. Идея создать петицию возникла, когда стало понятно, что ограничения затронут многих людей, живущих по обе стороны границы, в том числе ее семью. В России у девушки живут родственники и близкие, которых после введения ограничений будет гораздо сложнее навещать.

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«Очень тяжело, когда понимаешь, что не можешь поехать в гости к родным, увидеться, обнять или помочь, если это понадобится», - рассказала Ксения.

В России также похоронены ее прабабушка, дедушка и прадедушка. В семье девушки принято навещать их могилы и ухаживать за ними. По словам Ксении, теперь даже это станет проблемой.

Школьница подчеркивает, что ограничения затронут не только ее семью. Через Нарву в Россию и обратно ездили жители других европейских стран. Теперь им придется искать альтернативные маршруты, тратить на дорогу больше времени и денег.

Особенно сложная ситуация может возникнуть у тех, чьи пожилые или лежачие родители остались по другую сторону границы и нуждаются в уходе и помощи. Не у всех есть финансовая и физическая возможность добираться к родственникам обходными маршрутами, отмечает Ксения.

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Автор петиции предлагает Рийгикогу и правительству Эстонии сохранить возможность пересечения границы в отдельных случаях, когда для поездки есть веские семейные или гуманитарные причины, не отменяя при этом ограничения полностью.

В петиции предлагается оценить последствия закрытия пограничных пунктов для жителей приграничных районов, семей с родственниками в России, а также граждан Эстонии, которые живут или временно находятся на российской территории.

Отдельно автор просит гарантировать гражданам Эстонии возможность возвращения на родину в соответствии со статьей 36 Конституции страны.

Среди конкретных предложений - разрешить поездки к пожилым родственникам, людям с тяжелыми заболеваниями и тем, кто нуждается в постоянном уходе. Для этого Ксения предлагает разработать систему специальных разрешений на пересечение границы. В ней должны быть прописаны условия подачи заявлений, список необходимых документов, сроки рассмотрения и возможность обжаловать отказ.

Автор петиции считает, что следует рассмотреть возможность частично или в исключительных случаях использовать три пограничных пункта - Нарва, Койдула и Лухамаа. По ее мнению, это можно было бы сделать при условии, что ситуация с безопасностью позволяет пропускать людей. Предложение касается не только жителей Эстонии, но и граждан других стран, чьи близкие живут в Эстонии или России.

«Я понимаю, что нельзя требовать полного открытия границы и игнорировать вопросы безопасности. Поэтому я старалась сформулировать предложения так, чтобы можно было найти разумный компромисс», - пояснила Ксения Агар.