Погоня со стрельбой на мосту Васко да Гама в Лиссабоне: водитель протаранил 17 автомобилей, задержаны двое

В Португалии полицейская погоня, начавшаяся утром в понедельник, 23 ноября, на знаменитом мосту Васко да Гама, закончилась массовым столкновением автомобилей. Пытаясь скрыться от правоохранителей, водитель машины с испанскими номерами протаранил 17 транспортных средств.

Несмотря на масштаб происшествия, никто не пострадал, сообщает португальская газета Diário de Notícias со ссылкой на агентство Lusa. Информацию подтвердили португальские RTP, Diário de Notícias и Renascença.

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Все началось около 8 часов утра, когда сотрудники Национальной республиканской гвардии Португалии (GNR) проводили обычную проверку транспорта возле моста Васко да Гама.

Водитель одного из автомобилей проигнорировал требование остановиться, резко увеличил скорость и попытался скрыться. Полицейские начали преследование по мосту в направлении Сетубал - Лиссабон.

Погоня продолжилась в районе Москавиде, где автомобиль беглецов на высокой скорости столкнулся с 17 машинами. После этого он остановился неподалеку от площади Жозе Кейроша.

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В салоне находились двое мужчин. Оба попытались скрыться пешком. Одного задержали практически сразу, второму первоначально удалось уйти от преследования. Однако позднее полиция сообщила о задержании и второго подозреваемого.

По данным правоохранительных органов, автомобиль с испанскими регистрационными номерами находился в розыске в Шенгенской информационной системе. Один из задержанных является гражданином Португалии.

Во время происшествия также прозвучали выстрелы. При каких обстоятельствах применялось огнестрельное оружие, пока не уточняется. К расследованию подключилась Судебная полиция Португалии.

Представители компании Lusoponte, управляющей мостом Васко да Гама, уточнили, что столкновения произошли уже за пределами моста, в районе Москавиде. Поэтому перекрывать движение по самому мосту не потребовалось.

Причины, по которым находившиеся в автомобиле мужчины попытались скрыться от полиции, выясняются.