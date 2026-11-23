Подорожают ли авиабилеты в 2027 году? Опубликован неожиданный прогноз для Европы

Несмотря на рост цен на авиационное топливо и предупреждения о возможном резком подорожании перелетов, стоимость авиабилетов внутри Европы в 2027 году может практически не измениться.

По прогнозу компании American Express Global Business Travel (Amex GBT), билеты экономкласса подорожают всего на 0,3–0,4%, а перелеты бизнес-классом в некоторых случаях даже станут дешевле, сообщает Euronews.

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Такие выводы содержатся в ежегодном исследовании Air Monitor 2027, посвященном перспективам мирового авиационного рынка.

На фоне роста расходов авиакомпаний прогноз выглядит довольно оптимистично. Ранее представители авиационной отрасли предупреждали, что в следующем году Европу может ожидать беспрецедентное повышение стоимости авиаперелетов.

Однако аналитики Amex GBT считают, что ситуация будет значительно спокойнее.

Сколько будут стоить перелеты по Европе

Согласно прогнозу, средние тарифы экономкласса на европейских маршрутах увеличатся лишь на 0,3-0,4%. Билеты премиум-экономкласса могут подорожать на 0,9-1,1%.

А вот для пассажиров бизнес-класса возможен приятный сюрприз: стоимость таких билетов может снизиться на 1,5%. В менее благоприятном сценарии ожидается небольшой рост - на 0,3%.

Одной из причин относительной стабильности аналитики называют слабый экономический рост в Европе, который может сдерживать повышение тарифов.

А что с дальними путешествиями

Тем, кто планирует в следующем году поездки за пределы Европы, стоит учитывать, что динамика цен будет различаться в зависимости от направления.

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На рейсах из Европы в Азию билеты экономкласса, по прогнозу, подорожают всего на 0,3-0,4%, тогда как бизнес-класс - на 2,2–2,8%.

Перелеты в Северную Америку могут стать дороже на 0,6-0,8% в экономклассе. Значительно заметнее повышение ожидается в бизнес-классе - на 3,4-4,3%.

Для путешествий в Южную Америку аналитики прогнозируют рост тарифов экономкласса на 1,8-2,3%, а в Африку - на 0,6–0,8%.

Интересная ситуация складывается с перелетами в Австралию. При благоприятном сценарии билеты экономкласса могут подешеветь на 3,9%, хотя альтернативный прогноз предполагает рост на 1%.

Почему прогнозы могут измениться

В исследовании Air Monitor 2027 представлены два сценария изменения стоимости авиаперелетов. Более благоприятный основан на предположении, что мировая инфляция останется в пределах прогнозируемых Международным валютным фондом 4,1%.

При ухудшении экономической ситуации, новом росте цен на топливо или изменении геополитических условий авиакомпании могут увеличить тарифы и дополнительные сборы.

Эксперты также напоминают, что окончательная стоимость путешествия зависит не только от цены билета. Плата за багаж, выбор места и другие дополнительные услуги могут существенно увеличить расходы пассажиров.

Поэтому прогнозируемая стабильность средних тарифов еще не означает, что каждый конкретный перелет станет доступнее.

Тем не менее для тех, кто уже планирует путешествия на 2027 год, новый прогноз дает основания рассчитывать, что по крайней мере европейские авиамаршруты обойдутся без резкого скачка цен.