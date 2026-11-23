На концерте рэпера в Манчестере распылили неизвестное вещество: эвакуированы 12 тысяч человек

В британском Манчестере концерт американского рэпера Дона Толивера завершился масштабной эвакуацией после того, как в зрительном зале распылили неизвестное вещество. Более 12 тысяч человек были вынуждены покинуть арену Co-op Live, а десятки зрителей пожаловались на проблемы с дыханием и раздражение глаз.

Как сообщает Reuters, полиция начала расследование происшествия.

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Инцидент произошел вечером в воскресенье, 22 ноября, во время выступления рэпера на крупнейшей крытой концертной арене Великобритании.

Незадолго до окончания шоу зрители начали кашлять и закрывать лица руками. Некоторые почувствовали резкий неприятный запах, после чего в толпе возникло беспокойство.

По словам очевидцев, артист покинул сцену, в зале включили освещение, а посетителям предложили направиться к выходам.

Полиция Большого Манчестера объявила о чрезвычайном происшествии, что позволило оперативно привлечь дополнительные экстренные службы и организовать эвакуацию.

Первоначально сообщалось, что медицинскую помощь получили более 50 человек. Однако, по обновленным данным, медики осмотрели уже более 80 зрителей, жаловавшихся в том числе на раздражение глаз и дыхательных путей.

Одного человека доставили в Королевскую больницу Манчестера для дополнительного обследования. Сообщений о погибших нет.

На место происшествия прибыли специализированные подразделения скорой помощи, работающие в условиях возможного химического заражения. В здании провели профилактическую обработку.

Первоначально правоохранители предполагали, что причиной происшествия мог стать слезоточивый газ. Однако позднее полиция уточнила, что речь идет о неизвестном веществе, состав которого еще предстоит установить.

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Следователи выясняют, каким образом оно оказалось в зрительном зале и кто может быть причастен к случившемуся.

Полиция также обратилась ко всем посетителям концерта с просьбой внимательно следить за своим самочувствием. При появлении затрудненного дыхания, раздражения глаз или других симптомов им рекомендовано обратиться за медицинской помощью.

Руководство Co-op Live заявило, что сотрудничает с правоохранительными органами и намерено установить все обстоятельства происшествия.

Emergency services have safely evacuated concertgoers at last night’s (22.11.26) Toliver show at Co-op Live after reports of people in the crowd suffering effects from an unknown substance. Several people remain to be medically assessed on site for side effects, as a precaution. https://t.co/iTrKy4Hh5u - Greater Manchester Police (@gmpolice) November 23, 2026

Концерт в Лондоне пришлось перенести

Инцидент повлиял и на дальнейшие гастрольные планы американского исполнителя. Концерт Дона Толивера, который должен был состояться 23 ноября на лондонской арене O2, перенесен на 15 декабря. Организаторы объяснили это техническими происшествия в Манчестере.

Выступление рэпера на OVO Arena Wembley, запланированное на 24 ноября, пока остается в расписании.

Дон Толивер известен сотрудничеством с Трэвисом Скоттом, Джастином Бибером и другими популярными исполнителями. Сейчас музыкант находится в европейской части своего мирового турне.