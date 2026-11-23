На дорогах Латвии гибнет на треть больше людей, чем в среднем по Евросоюзу

Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в Латвии значительно превышает средний показатель по Евросоюзу. В 2024 году на каждый миллион жителей страны приходилось 60 погибших в авариях, тогда как в среднем по ЕС - 45. Разница составляет 33%.

Такие данные приводятся в материалах Евростата, опубликованных в ноябре 2026 года.

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Всего за 2024 год на дорогах Европейского союза погибли 20 210 человек. При этом ситуация с безопасностью дорожного движения заметно различается в зависимости от страны и региона.

Евростат проанализировал показатели 244 регионов ЕС. В 129 из них смертность на дорогах оказалась выше среднеевропейского уровня, в 113 - ниже, а еще в двух соответствовала среднему значению.

Где дороги самые опасные

В 22 регионах Евросоюза число погибших в ДТП достигло 80 и более человек на миллион жителей.

Самая тревожная ситуация сложилась на северо-западе Болгарии, где этот показатель составил 148 человек - почти в два с половиной раза больше, чем в Латвии.

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Высокая смертность также зарегистрирована в португальском регионе Алентежу - 137 человек на миллион жителей, французской Гваделупе - 131, Французской Гвиане - 114 и на Корсике - 113. В румынском регионе Юго-Западная Олтения показатель достиг 111 человек.

А где дороги безопаснее

На противоположном конце статистики находятся 15 регионов ЕС, где число погибших в дорожных авариях не превышало 20 человек на миллион жителей.

В Брюссельском столичном регионе показатель составил всего 9 человек, а в Стокгольмском регионе и Вене - по 10. Это в шесть раз меньше, чем в Латвии.

Особенно выделяются Аландские острова в Финляндии: за весь 2024 год там не зарегистрировали ни одного погибшего в дорожных авариях

Таким образом, статистика Евростата показывает, насколько существенно может различаться уровень дорожной безопасности даже внутри Евросоюза.

Приведенные показатели отражают число погибших относительно численности населения, а не количество аварий или интенсивность дорожного движения.