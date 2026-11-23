Американская Лесная служба обнародовала документы о предполагаемых встречах с Бигфутом - легендарным снежным человеком, которого десятилетиями якобы замечали в лесах страны. Среди опубликованных материалов есть свидетельства, относящиеся к 1940-м годам, рассказы охотников о странных звуках и сообщения о гигантских следах. Почему ведомство решило открыть архив именно сейчас, официально не объяснили.

Бигфут, которого также называют Сасквочем, давно стал частью американского фольклора. Его обычно описывают как высокого двуногого гуманоида, покрытого густой шерстью. По рассказам очевидцев, рост существа может достигать двух-трех метров, а его следы значительно превосходят человеческие.

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Несмотря на популярность легенды, убедительных научных доказательств существования Бигфута нет. Истории о подобных существах коренные народы Северной Америки передавали из поколения в поколение задолго до появления современных сообщений.

В рассекреченных материалах упоминаются предполагаемые встречи в Монтане и штате Вашингтон. Самые старые свидетельства относятся к 1940-м годам. В одном из документов рассказывается о группе охотников, которые не увидели загадочное существо, но обнаружили необычные следы, услышали хрюканье и почувствовали резкий неприятный запах. Мужчины вспоминали, что пережили сильный испуг.

Другая история датируется 1982 годом. Лесной патрульный в штате Вашингтон сообщил о следах, которые, по его мнению, мог оставить Бигфут. Лесная служба занялась проверкой этого сообщения.

В архив попала и газетная публикация 2003 года. В ней рассказывалось о предполагаемых следах загадочного существа, обнаруженных в округе Сандерс в Монтане.

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Одна из самых известных историй, связанных с Бигфутом, произошла задолго до этого. В 1967 году Роджер Паттерсон и Роберт Гимлин отправились на север Калифорнии снимать фильм о снежном человеке. Мужчины утверждали, что им удалось заснять волосатое двуногое существо, которое спокойно удалялось от них. Получившаяся запись стала одним из самых обсуждаемых свидетельств предполагаемого существования Бигфута, хотя ее подлинность до сих пор вызывает споры.

Долгое время Лесная служба США публично не обсуждала подобные сообщения. Теперь документы стали доступны широкой аудитории. По данным The Independent, публикация архивов происходит на фоне нового внимания американских ведомств к рассекречиванию материалов о неопознанных летающих объектах. Однако прямую связь между этими событиями никто не подтвердил.

В самой Лесной службе не стали объяснять, почему документы решили обнародовать именно сейчас. Представители ведомства сообщили лишь, что перед раскрытием архивов оценивают общественный интерес к материалам, в том числе со стороны журналистов и ученых. Официального подтверждения существования Бигфута опубликованные свидетельства не содержат.