Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, известный своей страстью к авиации, временно лишился возможности самостоятельно управлять самолетом. Причина оказалась довольно прозаичной: из-за напряженного рабочего графика глава правительства не смог набрать необходимое количество летных часов.

Более того, Мерц продал и собственный двухмоторный самолет Diamond DA62, сообщает немецкое издание Die Welt.

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Для 71-летнего политика авиация всегда была гораздо больше, чем просто способом передвижения. Еще в юности он мечтал стать пилотом, а в 2009 году осуществил свою мечту, получив летную лицензию.

Мерц неоднократно признавался, что полеты доставляют ему огромное удовольствие. Особенно он любил момент, когда самолет поднимается над облаками и перед глазами открывается бескрайнее голубое небо.

До прихода на пост канцлера политик регулярно садился за штурвал собственного Diamond DA62. На этом самолете он совершал как деловые, так и частные поездки.

Один из самых известных полетов состоялся летом 2022 года, когда Мерц вместе с супругой отправился на остров Зюльт на свадьбу тогдашнего министра финансов Германии Кристиана Линднера.

А в 2024 году политик получил возможность испытать другие ощущения: во время посещения авиабазы под Ростоком он совершил полет на военном истребителе Eurofighter, пишет Die Welt.

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Самолет разогнался до скорости 1,3 Маха, преодолев звуковой барьер. Мерц находился в кабине в качестве второго пилота и некоторое время даже управлял истребителем. После приземления он назвал полет замечательным приключением.

Теперь - только пассажир

После вступления в должность канцлера свободного времени у Мерца практически не осталось. А для того чтобы самостоятельно управлять самолетом, одного удостоверения пилота недостаточно: необходимо регулярно подтверждать квалификацию.

По данным Bild, в течение установленного периода пилот должен выполнить необходимое количество полетов, взлетов и посадок, а также пройти предусмотренные тренировочные или проверочные полеты.

Из-за государственных обязанностей Мерц не смог выполнить эти требования.

14 ноября канцлер прилетел на партийный съезд ХДС в Шлезвиг-Гольштейне на чартерном самолете. За штурвалом был профессиональный летчик компании-перевозчика.

Как выяснилось, собственный Diamond DA62 канцлер к тому времени уже продал.

Впрочем, окончательно прощаться с небом Мерцу не придется. Его базовая лицензия пилота остается действительной. Чтобы снова самостоятельно управлять самолетом, ему потребуется восстановить соответствующий допуск, пройдя проверочный полет.