Иногда они возвращаются: Дженсен Хуанг снова возглавил Nvidia после громкого скандала

Совет директоров американской технологической компании Nvidia единогласно проголосовал за возвращение ее основателя Дженсена Хуанга на должность генерального директора. Решение вступило в силу немедленно, говорится в официальном заявлении Nvidia, опубликованном 23 ноября.

Хуанг возвращается к руководству компанией спустя 11 дней после своей отставки, вызванной скандалом вокруг его личной жизни и сообщений о возможных связях одной из его знакомых с китайской разведкой.

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12 ноября Хуанг покинул посты президента, генерального директора и члена совета директоров Nvidia. Временно компанию возглавила финансовый директор Колетт Кресс.

Еще 17 ноября руководство Nvidia категорически исключало возможность возвращения Хуанга. Однако теперь совет директоров пересмотрел свою позицию

Как следует из заявления компании, решение было принято после серии встреч и обсуждений с бывшим руководителем. Члены совета директоров пришли к выводу, что Хуанг продемонстрировал необходимую откровенность и способен вновь возглавить Nvidia.

При принятии решения руководство компании также консультировалось с высокопоставленными представителями правительства США. На основании полученной информации совет директоров заключил, что возвращение Хуанга не представляет угрозы национальной безопасности.

Председатель совета директоров Харви Джонс заявил, что возвращение основателя компании отвечает интересам акционеров, сотрудников, партнеров и клиентов Nvidia.

Сам Хуанг поблагодарил совет директоров за доверие и заявил, что рад вновь возглавить компанию, играющую ключевую роль в развитии технологий искусственного интеллекта.

Скандал, отставка и расследование

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Причиной ухода Хуанга стали сообщения о его внебрачных отношениях, в том числе с предпринимательницей Элис Хуанг (она однофамилица главы американской компании, а не его родственница), ранее связанной с сингапурской компанией Megaspeed.

По информации американских СМИ, власти США проверяют возможные связи этой женщины с китайской разведкой. Пекин отвергает соответствующие обвинения.

Сам Дженсен Хуанг ранее публично признал супружескую неверность и принес извинения своей семье и сотрудникам компании.

При этом расследование возможной попытки иностранного разведывательного воздействия на руководителя Nvidia продолжается. Компания подчеркнула, что возвращение Хуанга не означает прекращения проверки.

Для контроля рисков в области национальной безопасности и экспортных ограничений Nvidia также создала специальный комитет из независимых директоров.

Акции Nvidia резко выросли

Как сообщает Reuters, известие о возвращении Хуанга вызвало резкий рост акций компании. На предварительных торгах их стоимость увеличилась более чем на 25%.

Хуанг стоял у истоков Nvidia в 1993 году и более трех десятилетий руководил ее развитием, превратив производителя графических процессоров в одного из ключевых участников мирового рынка искусственного интеллекта.

Теперь он вновь занимает пост генерального директора, а Колетт Кресс возвращается к исполнению обязанностей финансового директора.