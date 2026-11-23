Демократическая партия США обеспечила себе не менее 258 мест в Палате представителей Конгресса. Такого представительства у демократов не было с 1992 года. Последний необходимый мандат партия получила после победы своего кандидата Чака Хаббарда в Северной Каролине, где он обошел республиканку Вирджинию Фокс.

По данным Associated Press, Хаббард набрал 48,7% голосов и опередил соперницу примерно на 300 голосов. В воскресенье, 22 ноября, агентство объявило его победителем после подсчета 99% бюллетеней. При этом в четырех других избирательных округах результаты пока остаются неопределенными.

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На выборах 2008 года демократы получили 257 мест в Палате представителей. Теперь они превзошли этот результат и установили рекорд, которого не удавалось достичь ни одной партии с начала нынешнего столетия. Для сравнения, республиканцы располагали 247 мандатами в период с 2015 по 2017 год.

Лидер демократической фракции в Палате представителей Хаким Джеффрис назвал результат историческим.

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«Демократы в Палате представителей только что обеспечили себе самое значительное большинство, которое когда-либо имела какая-либо партия в Конгрессе в этом столетии», - заявил он.

Демократы получили большинство и в Сенате

Успех партии не ограничился нижней палатой Конгресса. По итогам промежуточных выборов 3 ноября 2026 года демократы получили 56 из 100 мест в Сенате. Их кандидаты одержали победы в нескольких штатах, которые традиционно поддерживали республиканцев, в том числе на Аляске, в Техасе, Канзасе, Айове, Огайо, Южной Каролине и Миссисипи.

Еще один заметный результат партия показала на выборах губернатора Аляски. Джонатан Крайсс-Томкинс набрал 51% голосов и стал первым демократом, избранным главой штата с 1998 года. Ему удалось опередить нескольких кандидатов от Республиканской партии.

Таким образом, после формирования нового состава Конгресса демократы получат контроль над обеими палатами американского парламента. При этом президентом США остается республиканец Дональд Трамп. Это означает, что Белому дому предстоит работать с Конгрессом, в котором большинство принадлежит политическим оппонентам президента.