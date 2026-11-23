900 школ в Германии и Дании получили сообщения с угрозами взрывов

Сегодня, 23 ноября, сотни школ в Германии получили анонимные электронные письма с угрозами взрыва. Во всех сообщениях содержался один и тот же текст: «Смерть ждёт тебя». Аналогичные письма получили образовательные учреждения по всей Дании.

По последним данным, угрозы поступили в 450 школ федеральной земли Баден-Вюртемберг и 260 школ Саксонии-Анхальт, а также в учебные заведения других регионов Германии, в том числе в Берлине и Дрездене. По данным немецких СМИ, всего затронуто около 900 школ.

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Полиция проводит расследование, однако пока не видит признаков реальной опасности. Распоряжений об эвакуации не поступало, но некоторые школы самостоятельно приняли решение отправить учеников домой.

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В Дании анонимные письма с угрозами взрыва получили образовательные учреждения по всей стране, в том числе в Копенгагене. Сообщения поступили также в школы на островах Борнхольм и Фюн, в Ютландии и городе Хернинг.

Датская полиция также не считает угрозы реальными. Силы безопасности расследуют произошедшее и призывают жителей сохранять спокойствие.

Ранее аналогичные письма с ложными угрозами взрывов получили около 3700 школ в Италии.