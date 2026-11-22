В Мексике задержали одного из самых разыскиваемых наркобаронов: при перестрелке погибли 11 человек

Мексиканские силы специального назначения задержали одного из самых разыскиваемых наркобаронов страны - 44-летнего Фаусто Исидро Месу Флореса, известного по прозвищу Эль Чапо Исидро (El Chapo Isidro). Он входил в список десяти наиболее разыскиваемых преступников ФБР США. Операция сопровождалась ожесточённой перестрелкой, в результате которой погибли семь подозреваемых и четверо мексиканских военнослужащих.

Как сообщает BBC со ссылкой на Министерство обороны Мексики, задержание произошло в пятницу, 20 ноября, в городе Гуасаве, штат Синалоа - одном из главных центров деятельности мексиканских наркокартелей.

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Для обнаружения наркобарона мексиканские спецслужбы использовали разведывательную информацию, предоставленную американской стороной. Военные попытались незаметно окружить здание, в котором находился Меса Флорес, чтобы не дать ему скрыться и предотвратить прибытие подкрепления.

Однако ещё до входа спецназа в здание находившиеся внутри вооружённые люди открыли огонь и применили взрывные устройства.

В ходе операции были задержаны восемь человек, включая самого Эль Чапо Исидро, его двоюродного брата, считавшегося вторым человеком в преступной организации, и шурина, отвечавшего за финансовые операции картеля.

При столкновениях погибли семь подозреваемых. Кроме того, четверо мексиканских военнослужащих, направлявшихся для усиления подразделений в Гуасаве, также погибли.

У задержанных изъяли огнестрельное оружие, гранатомёт, наркотики и наличные деньги.

После ареста вспыхнули новые столкновения

Задержание одного из самых влиятельных наркобаронов региона спровоцировало новую волну насилия.

В социальных сетях появились видеозаписи, на которых, предположительно, запечатлены боевые вертолёты, ведущие огонь, и люди, в панике покидающие бейсбольный стадион после звуков стрельбы.

На дорогах штата Синалоа вооружённые группы устраивали блокпосты и поджигали автомобили. В частности, горящие машины были замечены на шоссе неподалёку от города Лос-Мочис.

Генеральное консульство США в Эрмосильо предупредило американских граждан об опасности в районах Гуасаве, Аоме, Гуамучиля и Наволато, рекомендовав местным жителям оставаться дома.

Меса Флореса и двух его ближайших сообщников доставили самолётом в Мехико для дальнейшего расследования. Остальные пятеро задержанных остались в штате Синалоа.

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Кто такой Эль Чапо Исидро

Фаусто Исидро Меса Флорес считается одним из наиболее влиятельных наркоторговцев Мексики. По данным американских правоохранительных органов, он занимается преступной деятельностью с 1990-х годов.

Первоначально Меса Флорес входил в руководство картеля Бельтран Лейва, однако после раскола организации создал собственную преступную группировку, известную как картель Гуасаве.

Его организация вела жестокую борьбу за контроль над территориями и маршрутами наркотрафика с картелем Синалоа - одной из крупнейших преступных структур Мексики.

В 2025 году ФБР включило Эль Чапо Исидро в список десяти наиболее разыскиваемых преступников.

Американские власти обвиняют его в организации поставок огромных партий кокаина, героина, метамфетамина и других наркотиков в США. Кроме того, его связывают с похищениями людей, вымогательством и пытками.

По данным следствия, с 2005 по 2019 год Меса Флорес участвовал в организации производства и распространения наркотиков. Его картель также подозревают в причастности к обороту фентанила - синтетического опиоида, ставшего причиной масштабного кризиса смертности от передозировок в Соединённых Штатах.

В частности, в 2024 году мексиканские власти связывали группировку с партией из 20 миллионов таблеток фентанила, изъятой правоохранительными органами.

США требуют выдачи наркобарона

Соединённые Штаты уже добиваются экстрадиции Месы Флореса для привлечения его к уголовной ответственности.

Арест стал одним из наиболее заметных результатов сотрудничества мексиканских и американских спецслужб в борьбе с наркокартелями.

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом Вашингтон усилил давление на Мексику, требуя более решительных мер против наркотрафика, прежде всего поставок фентанила.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выступает за расширение обмена разведывательной информацией и совместную борьбу с организованной преступностью, однако отвергает возможность проведения американских военных операций на территории страны.

Задержание Эль Чапо Исидро стало серьёзным ударом по преступной группировке, которой он руководил более десяти лет. Вместе с тем последовавшие за арестом вооружённые столкновения показывают, насколько опасной остаётся ситуация в регионе.