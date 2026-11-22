В Риме в возрасте 89 лет скончался итальянский ювелир и предприниматель Паоло Булгари, один из создателей международного успеха знаменитого бренда Bulgari. Он принадлежал к третьему поколению семьи, основавшей ювелирный дом, украшения которого носили Элизабет Тейлор, Джина Лоллобриджида и другие мировые знаменитости.

О смерти предпринимателя 21 ноября сообщила его семья, передает итальянское агентство ANSA. Родные назвали Паоло Булгари величайшим ювелиром современности, отметив его человечность, предпринимательский талант и любовь к Италии.

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Паоло Булгари родился в Риме в 1937 году. Его дед, греческий ювелир Сотирио Булгари, приехал в Италию и в 1884 году основал небольшое ювелирное предприятие, которому предстояло стать одним из самых узнаваемых люксовых брендов мира.

В 1960 году Паоло присоединился к семейному бизнесу, начав работать вместе с отцом Джорджо. Он увлекся драгоценными камнями, изучал их свойства и постепенно приобрел репутацию одного из ведущих специалистов в этой области.

В 1984 году Паоло Булгари возглавил компанию. Вместе с братом Никола и племянником Франческо Трапани он руководил международным расширением бизнеса. Магазины Bulgari открывались в крупнейших городах мира, а ассортимент постепенно пополнился часами, парфюмерией, изделиями из кожи и аксессуарами.

Особую известность ювелирному дому принесли массивные золотые украшения, яркие цветные драгоценные камни и необычные сочетания оттенков. Источником вдохновения для дизайнеров служили искусство и архитектура Древнего Рима и Греции.

Среди знаменитых поклонниц Bulgari была Элизабет Тейлор. Актриса особенно полюбила украшения итальянского дома во время съемок фильма «Клеопатра» в Риме. Ее коллекция драгоценностей впоследствии стала частью истории бренда.

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В 2011 году семья Булгари продала контрольный пакет акций компании французскому концерну LVMH.

Стоимость сделки составила около 3,7 млрд евро. Позднее Паоло признавался, что решение было болезненным, однако семья стремилась обеспечить стабильное будущее компании и ее сотрудников.

Несмотря на смену владельца, он продолжал заниматься ювелирным дизайном и сохранял тесную связь с брендом. Более того, Булгари любил иногда становиться за прилавок исторического бутика на знаменитой римской улице Виа деи Кондотти, представляясь покупателям обычным продавцом.

В последние годы жизни предприниматель уделял большое внимание благотворительности. В 2019 году вместе с супругой он создал фонд Paolo Bulgari Foundation, который помогает детям и молодежи из неблагополучных районов Рима получать образование и профессиональные навыки.

Одним из проектов фонда стало благоустройство площади Ларго Менгарони в районе Тор Белла Монака, завершенное в 2023 году.

У Паоло Булгари остались шестеро детей от двух браков.

Похороны состоятся в понедельник, 23 ноября, в римской базилике Санта-Кроче-ин-Джерузалемме.