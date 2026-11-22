euronews

У юго-западного побережья Франции грузовое судно MIRO G село на мель во время сильного шторма. Французские специалисты пытаются стабилизировать судно и не допустить его опрокидывания, поскольку на борту находится топливо, которое в случае утечки может загрязнить море. Об этом сообщает Euronews.

169-метровый балкер под флагом Мальты попал в шторм в пятницу. Скорость порывов ветра достигала 90 км/ч. Экипаж бросил якорь, однако судно всё равно снесло к берегу, где оно оказалось на песчаной отмели.

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Эвакуацию экипажа начали в пятницу. Капитан покинул судно в субботу после предупреждений о возможном ухудшении погоды. О пострадавших не сообщается.

По данным французских властей, балкер не перевозит груз, однако на борту остаётся топливо, поэтому судно представляет потенциальную угрозу для окружающей среды. За ним постоянно наблюдают самолёты ВВС Франции. Пока признаков утечки топлива не обнаружено.

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Чтобы предотвратить опрокидывание судна под ударами волн, специалисты заполнили водой его балластные цистерны. При этом оба главных генератора вышли из строя. Сейчас ведутся работы по восстановлению электроснабжения с берега.

Для снятия балкера с мели воду из цистерн впоследствии придётся откачать. Буксир, который должен участвовать в спасательной операции, уже прибыл в район происшествия, однако из-за мелководья и штормовой погоды пока не может приблизиться к судну.

По оценкам специалистов, спасательная операция с учётом погодных условий может занять несколько дней.