В центре Шанхая появилась гигантская статуя Криштиану Роналду высотой семь метров. Португальский футболист изображен в форме национальной сборной с неизменным седьмым номером и в своей знаменитой позе празднования гола - Siuuu.

По информации организаторов, это самая высокая статуя Роналду в мире.

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Торжественное открытие состоялось 21 ноября на популярной пешеходной улице Восточная Нанкинская, сообщает китайское агентство China News Service.

Сам 41-летний футболист на церемонию не приехал. Зато в Шанхай прибыли его старший брат Угу Авейру и близкий друг Мигел Пайшау. Вместе с многочисленными поклонниками они повторили знаменитое празднование Роналду, а толпа дружно скандировала «Siuuu!».

Открытие скульптуры приурочили к запуску нового музея CR7 Museum Shanghai, посвященного жизни и карьере одного из самых известных футболистов планеты.

Музей занимает почти 3000 кв. метров и разделен на десять тематических зон. Там представлены десятки памятных предметов и трофеев, игровые футболки и бутсы Роналду

Особое место занимает история его детства на португальском острове Мадейра. Посетители могут увидеть воссозданную комнату будущей футбольной звезды, в том числе надпись на стене: «Я хочу стать лучшим».

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В музее предусмотрены и современные интерактивные развлечения. Болельщики смогут попробовать себя в виртуальных футбольных упражнениях, сделать фотографию с цифровым двойником Роналду, созданным с помощью искусственного интеллекта, и повторить знаменитые моменты его карьеры.

Организаторы также предусмотрели специальные образовательные мероприятия для молодежи. Каждую среду музей будет проводить благотворительные дни с программами, посвященными спорту и футбольной культуре.

Открытие статуи состоялось на следующий день после неудачного матча «Аль-Насра» в чемпионате Саудовской Аравии. Встреча с «Аль-Ахли» в Джидде завершилась поражением команды Роналду со счетом 1:3. Португалец открыл счет на 20 ноября и довел количество голов за карьеру до 986. Таким образом, ему осталось забить 14 мячей до исторической отметки в тысячу голов.

Правда, у гигантского Роналду в Шанхае временная прописка. Семиметровую скульптуру планируют оставить на улице только до конца декабря 2026 года. А музей будет работать в течение года.

Таким образом, у поклонников португальца есть чуть больше месяца, чтобы сфотографироваться рядом с самой высокой статуей своего кумира.