Не отбирайте у детей гаджеты: финские учёные 8 лет изучали их влияние на мозг подростков и пришли к неожиданному выводу

Дети, которые больше времени проводят перед экранами, в подростковом возрасте могут показывать более высокие результаты тестов на память, внимание и другие когнитивные способности. К такому выводу пришли финские учёные, наблюдавшие за детьми на протяжении восьми лет. Об исследовании, опубликованном в журнале Pediatric Exercise Science, пишет ScienceAlert.

Исследователи проанализировали данные 260 детей - 136 мальчиков и 124 девочек. Наблюдения начались, когда участникам было около восьми лет, и продолжались до достижения ими примерно 16-летнего возраста.

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Учёные отслеживали, сколько времени дети проводили перед экранами, занимались физической активностью и находились в сидячем положении. Для этого использовались опросники и носимые трекеры активности. В конце исследования подростки прошли тесты на память, внимание, скорость реакции и другие когнитивные функции.

Выяснилось, что дети, которые проводили больше времени перед экранами, в среднем лучше справлялись с когнитивными тестами. У них были выше общие показатели умственных способностей, а два задания на рабочую память они выполняли быстрее.

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«Мы не должны рассматривать экранное время исключительно как нечто вредное. Результаты показывают, что оно может способствовать развитию когнитивных процессов у детей и подростков. Вероятно, главное здесь - то, чем именно они занимаются перед экраном», - отметил исследователь Петри Яланко из Университета Ювяскюля.

По мнению учёных, положительную роль могут играть определённые занятия, например видеоигры. При этом другие виды деятельности, не требующие физической активности, - чтение, письмо и выполнение домашних заданий - также могут способствовать развитию когнитивных способностей.

Исследователи выявили и другую закономерность: у мальчиков физическая активность без присмотра взрослых была связана с более низкими результатами одного из тестов на память. Учёные предполагают, что неорганизованные занятия спортом и подвижные игры могут отнимать время у других видов деятельности, способствующих когнитивному развитию.

Авторы исследования подчёркивают, что обнаруженные связи не доказывают причинно-следственную зависимость. Результаты не означают, что само по себе экранное время улучшает работу мозга, а физическая активность, напротив, вредит ей.