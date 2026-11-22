Лесная служба США разместила в открытом доступе три архивных документа, в которых собраны сообщения о предполагаемых встречах со снежным человеком, или бигфутом. Об этом сообщает The Washington Post.

Один из документов посвящён расследованию необычных следов, обнаруженных рейнджером в Национальном лесу Уматилла в 1982 году. Место осмотрели специалист по дикой природе и следопыт Пограничной службы США. Они пришли к выводу, что следы оставил не бигфут.

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В других документах собраны рассказы местных жителей о встречах с предполагаемыми волосатыми существами, от которых исходил неприятный запах. Некоторые свидетельства датируются 1940-ми годами.

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Представители Лесной службы также приняли участие в форуме «Бигфут на вашем заднем дворе». Специалист по работе с посетителями Кэти Маркес рассказала о поступавших сообщениях о существах разного размера, которые, по словам очевидцев, кричали, выли, стучали и свистели.

Лесной археолог Кэти Стрейн заявила, что сама видела двух человекоподобных существ в горах Уошито. По её подсчётам, в западной части горного хребта Сьерра-Невада зарегистрировано 65 сообщений о наблюдениях бигфута.