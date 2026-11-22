Климатический саммит в Турции завершился без соглашения: переговоры почти 200 стран зашли в тупик из-за нефти и денег

Климатический саммит ООН COP31, проходивший в Анталье, завершился без принятия итоговой декларации. После двух дней дополнительных переговоров почти 200 стран так и не смогли достичь компромисса по вопросу отказа от ископаемого топлива и финансовой помощи государствам, пострадавшим от изменения климата. Об этом сообщает BBC.

Главным препятствием стало отсутствие в проекте итогового документа, получившего название «Анталийские договорённости», прямого призыва к сокращению использования нефти, газа и угля. Против такого варианта выступили страны Евросоюза, а также Панама, Вануату и Маршалловы острова.

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«Мы не поддержим декларацию, в которой даже не упоминаются ископаемые виды топлива, являющиеся основной причиной изменения климата. Мы также не согласимся с конференцией, которая занимается «гринвошингом» ископаемого топлива», - заявил министр по вопросам климата Ирландии Дарраг О’Брайен. Ирландия в настоящее время председательствует в Совете ЕС.

Упоминание обязательств по сокращению использования традиционных видов топлива не вошло в проект по требованию группы стран - экспортёров нефти, позицию которой представляла Саудовская Аравия.

Саудовские представители, в свою очередь, настаивали на закреплении обязательств по внедрению технологий улавливания и хранения углекислого газа.

«Мы считаем, что для решения проблемы изменения климата необходимо использовать все доступные средства», - заявил представитель Саудовской Аравии Мохамед Аюб.

Однако противники этой позиции опасаются, что развитие дорогостоящих технологий позволит продолжать добычу нефти, газа и угля в прежних объёмах, вместо того чтобы сокращать использование ископаемого топлива.

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Ещё одним спорным вопросом стала финансовая помощь развивающимся странам. Прежде всего африканские государства выразили недовольство тем, что в проекте декларации не было обязательства создать фонд объёмом 120 миллиардов долларов для компенсации ущерба от климатических изменений странам, которые внесли наименьший вклад в выбросы парниковых газов.

Министр по вопросам изменения климата и энергетики Австралии Крис Боуэн, выступавший посредником в переговорах между участниками саммита, признал, что стороны обозначили принципиальные позиции, от которых никто не был готов отступить.

Он поблагодарил делегатов за продолжительные попытки достичь договорённостей, отметив, что нынешние переговоры проходили в исключительно сложных условиях.

Предыдущий случай, когда участникам климатического саммита не удалось достичь общего соглашения, произошёл в 2009 году на конференции ООН по климату в Копенгагене.

Отсутствие консенсуса усиливает сомнения в способности международных климатических конференций обеспечить дальнейший прогресс. В апреле около 60 стран приняли участие в первой встрече, посвящённой постепенному отказу от ископаемого топлива. Кроме того, в Анталье несколько государств представили собственные планы по сокращению использования угля, нефти и газа.

На фоне разногласий участники саммита не смогли договориться и о главной климатической цели, установленной Парижским соглашением 2015 года, - ограничить глобальное потепление уровнем 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой.

По оценкам учёных, из-за того, что выбросы от сжигания ископаемого топлива не сокращаются необходимыми темпами, в ближайшие годы этот температурный порог будет превышен. Для миллионов людей во всём мире это означает рост угрозы экстремальной жары и повышение уровня моря.