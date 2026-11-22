Карл III добровольно согласился платить налог за королевские дворцы - хотя закон позволяет ему этого не делать

Британский король Карл III намерен добровольно платить новый налог на дорогостоящую недвижимость, несмотря на то что королевская собственность пользуется особыми юридическими привилегиями.

Дополнительные ежегодные платежи могут коснуться некоторых самых известных королевских резиденций, включая Букингемский дворец и Виндзорский замок.

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Как сообщает британская газета The Telegraph, монарх согласился вносить так называемый «налог на особняки» (mansion tax) за все королевские объекты недвижимости, которые будут соответствовать установленным критериям.

Новый сбор, официально называемый High-Value Council Tax Surcharge, был объявлен правительством Великобритании в 2025 году. Он начнет действовать в апреле 2028 года и затронет владельцев жилой недвижимости в Англии стоимостью от 2 млн фунтов стерлингов.

Размер ежегодного платежа будет зависеть от стоимости объекта: от 2500 фунтов для недвижимости ценой 2–2,5 млн фунтов до 7500 фунтов для домов и особняков стоимостью свыше 5 млн фунтов.

По правительственным оценкам, новый налог затронет около 165 тысяч объектов недвижимости. Собранные средства планируется направлять на финансирование местных государственных услуг.

Какие королевские резиденции могут попасть под налог

Среди возможных объектов The Telegraph называет Букингемский дворец, Виндзорский замок и Кларенс-хаус - лондонскую резиденцию Карла III и королевы Камиллы.

Особенность ситуации заключается в том, что по британскому законодательству Корона, как правило, освобождена от налоговых обязательств, если закон прямо не предусматривает обратного. Поэтому решение короля платить новый сбор носит добровольный характер.

При этом не вся недвижимость, связанная с монархией, имеет одинаковый юридический статус. Например, Сандрингем и Балморал являются личной собственностью Карла III, а не имуществом Короны.

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Новые правила могут затронуть и других представителей королевской семьи.

Поместье Хайгроув-хаус принадлежит герцогству Корнуоллскому, которым управляет наследник престола принц Уильям. Если объект будет признан подлежащим налогообложению, соответствующие платежи должно будет осуществлять герцогство.

Возможные налоговые обязательства могут возникнуть и в отношении поместья Гаткомб-парк, принадлежащего принцессе Анне. Она получила его в подарок от матери, королевы Елизаветы II, в 1976 году.

Решение Карла III продолжает практику, начало которой положила его мать Елизавета II.

В 1992 году на фоне общественной критики расходов монархии она согласилась добровольно платить подоходный налог с определенных личных доходов.

Карл III придерживается аналогичного подхода. В июне 2026 года впервые были обнародованы сведения о налогах, уплаченных им после вступления на престол. Согласно опубликованной информации, с 2022 года монарх перечислил более 30 млн фунтов стерлингов с личных доходов.

Как отмечает The Telegraph, готовность короля платить новый налог за дворцы отражает стремление сделать финансовую деятельность монархии более открытой.

При этом окончательный перечень королевских объектов, которые подпадут под действие нового сбора, пока не определен.