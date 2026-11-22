Британец устроил заплыв в Ормузском проливе, пока рядом атаковали танкеры

Британский пловец-марафонец Льюис Пью проплыл около 15 километров вдоль Ормузского пролива, чтобы привлечь внимание к экологическим последствиям войны. Экстремальный заплыв оказался опаснее, чем предполагалось: неподалёку от спортсмена атаковали танкеры, а однажды ему пришлось срочно покинуть воду после взрывов и появления истребителей.

56-летний Пью, являющийся «покровителем океанов» Программы ООН по окружающей среде (UNEP), преодолел маршрут у побережья Омана за три дня. В общей сложности в воде он провёл около шести с половиной часов, сообщает Associated Press.

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Маршрут начинался у полуострова Мусандам и завершался в районе мыса Ормуз. Из-за боевых действий пловец и сопровождавшая его команда проходили дистанцию отдельными участками.

Но даже такие меры предосторожности не избавили их от опасности.

Через несколько минут после начала одного из этапов Пью услышал два мощных взрыва. Примерно в четырёх километрах от него был поражён нефтяной танкер.

«Взрыв был настолько громким - два удара, а затем появились истребители. В этот момент я понял, что нам нужно немедленно выбираться отсюда», - рассказал спортсмен AP.

Команда прервала заплыв.

На следующий день Пью стал свидетелем ещё одной атаки. Когда он возвращался в гавань, был поражён газовоз. По словам пловца, над судном поднимались огромные языки пламени, а горящее топливо оказалось на поверхности моря.

Пью рассказал, что никогда не забудет запах химикатов и огонь вокруг повреждённого судна.

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Именно экологические последствия войны стали главной причиной необычного заплыва. Пью обращает внимание, что Ормузский пролив - не только один из важнейших транспортных коридоров мира. В его водах обитают дельфины, морские черепахи и дюгони, а на побережье находятся коралловые рифы и мангровые заросли.

Нефть и химические вещества, попадающие в море с повреждённых судов, способны нанести этой экосистеме ущерб на десятилетия.

«Когда нефть и химическое загрязнение попадают сюда, устранить последствия становится чрезвычайно сложно. Они сохраняются поколениями», - отметил пловец.

Ситуация с безопасностью судоходства в регионе действительно резко ухудшилась. По данным британского Центра морских торговых операций UKMTO, с марта по сентябрь в Ормузском проливе и прилегающих водах было зарегистрировано 53 инцидента. В октябре сообщалось уже о 31 атаке, а к 18 ноября - примерно о 19.

Большая часть атак последних месяцев происходила в южной части пролива, ближе к побережью Омана - именно там проходил заплыв Пью.

Льюис Пью уже много лет использует экстремальные заплывы, чтобы привлечь внимание к проблемам океана. Он плавал в Антарктике и у Северного полюса, пересекал Красное море, а в 2023 году преодолел все 507 километров реки Гудзон.

Однако нынешний маршрут, по его словам, отличался от прежних испытаний: на этот раз главная опасность исходила не от холода, течений или морских животных, а от войны.

«Моё послание очень простое: нужно остановить войну, открыть пролив и очистить его от загрязнения», - заявил Пью.