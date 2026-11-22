10 000 евро за каждую букву: в Монако ввели элитные номерные знаки с годовой абонентской платой

В Монако, где роскошные автомобили давно стали частью повседневной жизни, появился новый способ выделиться на дороге.

Как сообщает Bild, власти княжества запустили услугу по оформлению персонализированных номерных знаков. Стоимость одной буквы в таком номере составляет 10 000 евро.

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Однако эта сумма оплачивается только за один год. За каждый следующий год владельцу придется доплачивать еще 2500 евро.

По словам представителей правительства, новая услуга введена в ответ на устойчивый интерес со стороны автомобилистов.

«Эта новая услуга отвечает постоянному спросу пользователей», - говорится в заявлении правительства Монако.

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Монако, расположенное на берегу Средиземного моря, давно считается одним из любимых мест сверхбогатых людей. Неудивительно, что на дорогах княжества особенно много автомобилей класса люкс.

Ранее стандартные номерные знаки в Монако состояли из четырех цифр или трех цифр и одной буквы. При этом владельцы могли бесплатно заказывать собственные комбинации, если они еще не были заняты.

Теперь правила изменились. Если раньше заказать несколько букв было невозможно, то теперь это допускается - но за отдельную плату: 10 000 евро за каждую букву. Например, номерной знак A1ME - как Aime («любовь») - обойдется владельцу в 30 000 евро, не считая ежегодного сбора в размере 2 500 евро.

При этом для новых «люксовых» номерных знаков действуют четкие ограничения: они не могут содержать более четырех символов, а также не должны нарушать общественный порядок или нормы морали.

По данным Института статистики Монако, в 2025 году на дорогах страны насчитывалось почти 40 000 транспортных средств массой до 3.5 т. Это примерно сопоставимо с численностью населения самого княжества.