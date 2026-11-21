YouTube выплатит американским школам 3 млрд долларов по искам о зависимости от платформы

YouTube достиг предварительной договоренности о выплате около 3 млрд долларов в рамках исков, поданных американскими школами. Компанию обвиняют в том, что ее алгоритмы и механики вызывают у детей зависимость и вредят их психическому здоровью. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Если соглашение будет окончательно оформлено, оно может стать крупнейшим корпоративным урегулированием исков, поданных школьными округами в США.

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Помимо выплаты компенсации, YouTube должен будет принять дополнительные меры для защиты подростков от потенциально вредного контента. Договоренность позволит компании избежать масштабных судебных разбирательств с американскими школами, где видеохостинг широко используют как дома, так и во время занятий.

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В поданных исках утверждается, что алгоритмы и механики платформы формируют у школьников зависимость от YouTube и негативно влияют на их психическое здоровье.

Ранее Bloomberg сообщал, что Федеральная торговая комиссия США (FTC) расследует деятельность YouTube. Проверка началась в 2025 году и касается, в частности, соблюдения платформой собственных правил при блокировке контента и возможного введения пользователей в заблуждение.