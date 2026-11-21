Трамп назвал самого влиятельного человека в мире и предложил ему стать президентом

Президент США Дональд Трамп назвал главу аппарата Белого дома Стивена Миллера самым могущественным человеком в мире. Во время брифинга он поставил своего соратника выше госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса, а затем в шутку предложил ему баллотироваться в президенты.

«Сейчас в этой комнате находится самый могущественный человек в мире - руководитель аппарата Стивен Миллер. <…> Он оказался лучше этих двоих», - заявил Трамп, указав на стоявших рядом Рубио и Вэнса.

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После этого президент обратился непосредственно к Миллеру: «Не хочешь баллотироваться в президенты?».

Стивен Миллер считается одним из ближайших соратников Трампа и главным архитектором его жесткой иммиграционной политики. Он занимал пост заместителя главы аппарата Белого дома, работал советником по национальной безопасности и участвовал в организации массовых депортаций нелегальных мигрантов.

6 ноября Трамп назначил Миллера главой аппарата Белого дома. Он сменил Сьюзи Уайлс, которая перешла на работу в политический отдел. Кадровые перестановки состоялись вскоре после промежуточных выборов, на которых демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса.

Объясняя назначение, Трамп говорил, что хотел обновить команду. При этом он подчеркнул, что Миллер работает с ним «с самого начала» и «хорошо разбирается в политике». «Я хотел перемен. Иногда в жизни нужно что-то менять», - добавил президент.

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По данным Axios, на новой должности Миллер намерен вернуть поддержку молодых мужчин и представителей этнических меньшинств. Эти группы помогли Трампу победить на выборах 2024 года, но на промежуточном голосовании часть их представителей поддержала демократов.

Для этого Миллер планирует активнее рассказывать об экономических инициативах администрации. Среди приоритетов - снижение цен на лекарства, борьба с мошенничеством в государственных структурах, сокращение федеральной бюрократии и реформа системы выдачи разрешений.

Однако рассчитывать на смягчение миграционной политики, судя по оценкам Bloomberg, не приходится. Издание считает, что Миллер вряд ли станет искать компромиссы с новым составом Конгресса. Демократы, в свою очередь, уже обещали расследовать его роль в реализации миграционной политики администрации Трампа.

Миллер также приступил к перестройке самого аппарата Белого дома. Как сообщала The Washington Post, в двух служебных меморандумах он распорядился перераспределить полномочия бывших подчиненных Сьюзи Уайлс и предоставил министерствам больше самостоятельности в публичных коммуникациях.

Еще одно распоряжение ограничило контакты сотрудников Белого дома с зарегистрированными лоббистами: теперь такие встречи требуют разрешения юридической службы администрации.