Китайский интернет-магазин Shein меняет схему доставки товаров в Европу, чтобы покупатели не переплачивали из-за новых таможенных сборов ЕС. Вместо отправки каждой покупки непосредственно из Китая компания всё чаще использует европейские склады. Для жителей Латвии и других стран Евросоюза это означает возможность получать заказы без дополнительных платежей за каждую товарную позицию.

С 1 июля Евросоюз взимает пошлину в размере 3 евро за каждую товарную позицию в посылках стоимостью до 150 евро, поступающих из стран за пределами сообщества. С 1 ноября к ней добавился ещё сбор в размере 2 евро за обработку каждой позиции.

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В результате даже небольшой заказ может оказаться неожиданно дорогим. Например, если покупатель заказывает футболку за 4 евро, носки за 2 евро и игрушку за 3 евро, дополнительные платежи составят 15 евро. И это ещё без учёта НДС.

При этом сборы рассчитываются не за посылку целиком, а за отдельные товарные позиции. Несколько одинаковых вещей могут относиться к одной позиции, но заказ из разных категорий товаров обходится дороже.

Еврокомиссия объясняет новые правила необходимостью защитить европейских продавцов от недобросовестной конкуренции, пресечь мошенничество и усилить контроль за безопасностью импортируемой продукции. Для покупателей недорогих товаров из Китая это означает дополнительные расходы, которые порой превышают стоимость самой покупки.

Как Shein обходит новые сборы

Компания решила изменить логистику. Вместо отправки каждого заказа из Китая Shein завозит большие партии товаров в Евросоюз, проходит таможенное оформление и размещает продукцию на местных складах. Один из основных логистических центров находится в Польше.

После этого заказы отправляются покупателям уже внутри ЕС. Например, доставка товара со склада в Польше в Латвию считается внутриевропейской перевозкой, поэтому новые сборы за импортные посылки к ней не применяются.

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На сайте Shein для таких товаров появляется отметка «Склад в ЕС» (EU warehouse). Как выяснили журналисты эстонского Ärileht, в эстонской версии магазина эта пометка уже есть у многих позиций. Покупателям обещают доставку без дополнительных таможенных платежей.

Однако это не означает, что китайские товары полностью освобождены от налогов и пошлин. Компания платит их при ввозе крупных партий продукции, а соответствующие расходы могут закладываться в стоимость товаров. Покупатель просто не сталкивается с отдельными фиксированными сборами при получении небольшого заказа.

Shein вкладывает миллионы в склады в Польше

Европейская логистика становится для компании одним из основных направлений развития. 4 ноября Shein объявила о дополнительных инвестициях в размере 500 миллионов евро в логистический центр неподалёку от польского Вроцлава.

С учётом предыдущих вложений общая сумма инвестиций компании в Польшу с 2022 года должна достичь 1 миллиарда евро. Площадь складских помещений планируют увеличить примерно до миллиона квадратных метров. Это сопоставимо с территорией 140 футбольных полей.

На складах работают тысячи роботов, которые сортируют товары и комплектуют заказы. К концу года компания рассчитывает довести численность персонала до 10 тысяч человек.

Аналогичную стратегию выбрала и другая китайская торговая площадка Temu. Она планирует к концу года отправлять более 80% заказов европейским покупателям с местных складов.

Для покупателей главный ориентир теперь - место отправки товара. Перед оплатой заказа стоит проверить, есть ли у него отметка «Склад в ЕС». Это может избавить от дополнительных таможенных платежей и сократить время доставки. Но окончательную стоимость всё равно нужно сравнивать: товары на европейских складах не обязательно продаются по тем же ценам, что при прямой отправке из Китая.