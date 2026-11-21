Выход Grand Theft Auto VI стал самым прибыльным запуском в истории игровой индустрии. За первые сутки после релиза игра принесла 3,79 млрд долларов, а количество предзаказов достигло 32,5 млн. Предыдущий рекорд принадлежал самой Rockstar Games, но новая часть GTA превзошла и его. О результатах продаж сообщила компания Take-Two Interactive Software, которой принадлежит Rockstar Games. Данные приводит Bloomberg.

Для сравнения: предыдущая часть серии, GTA V, заработала 1 млрд долларов за первые три дня после выхода в 2013 году. Тогда игра тоже установила рекорд скорости продаж и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Теперь достижение осталось в прошлом.

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Одной из причин высоких сборов могла стать стоимость новой игры. Как пишет Business Insider, стандартное издание GTA VI продается за 80 долларов, а Ultimate Edition стоит 100 долларов. Для сравнения, на старте продаж GTA V стоила 60 и 80 долларов соответственно.

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Впрочем, столь высокие результаты не стали полной неожиданностью. Еще летом аналитическая компания Newzoo прогнозировала, что за первую неделю GTA VI принесет разработчикам от 3,3 до 5,2 млрд долларов.

Пока игра доступна на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Дату выхода версии для компьютеров Rockstar Games еще не объявила. Ее появление может привлечь дополнительную аудиторию и увеличить общие продажи.